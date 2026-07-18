ATMA 2026 Registration: एटीएमए अगस्त सेशन की रजिस्ट्रेशन शुरू, 3 अगस्त से पहले करें फॉर्म फिल, जानें Exam Date

ATMA August 2026 Registration Started: एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट स्कूल्स (AIMS) ने ATMA August Session 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑफिशियल तौर पर शुरू कर दी है। जो छात्र देश के प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों से MBA या PGDM करना चाहते है। साथ ही, पिछले सेशन जैसे फरवरी, मई और जुलाई में शामिल नहीं हो पाए थे, वह अब अगस्त सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

इस सेशन के एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र AIMS की ऑफिशियल वेबसाइट atmaaims.com पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को जल्द फिल करें। साथ ही, यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 3 अगस्त, 2026 तय की गई है।

ATMA August Session 2026 का पूरा शेड्यूल और महत्वपूर्ण डेट्स

ATMA August Session 2026 के फॉर्म से जुड़ी सभी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।