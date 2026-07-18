ATMA July Exam Result 2026 (OUT): मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी, atmaaims.com से ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

ATMA July 2026 Result: एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट स्कूल्स (AIMS) ने ATMA July Session 2026 का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। ATMA July Session 2026 का एग्जाम 12 जुलाई 2026 को आयोजित किया गया था। साथ ही, इस एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र AIMS की वेबसाइट से ATMA स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।

ATMA जुलाई सेशन रिजल्ट 2026 देखने के बाद अब छात्र देश के प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों (B-Schools) में MBA, PGDM, MMS और MCA जैसे कोर्सेस में एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही, एआईएमएस साल में कई बार एटीएमए एग्जाम आयोजित करता है, जिससे छात्र बार-बार एग्जाम में शामिल हो जाते हैं। वे बढ़ीया कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अपने सभी प्रयासों में से सबसे अच्छे एटीएमए स्कोर का उपयोग कर सकते हैं।

ATMA जुलाई एग्जाम 2026 की हाइलाइट्स

इस एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से देश भर के 700 से अधिक मैनेजमेंट कॉलेजो में एडमिशन दिया जाता है। छात्र इससे जुड़ी सभी डिटेल्स के लिए नीचे दी गई टेबल में देखें।