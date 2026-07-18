AIBE XXI Result 2026 OUT: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिजल्ट जारी, allindiabarexamination.com से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड
AIBE XXI Result 2026 OUT: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आज 18 जुलाई 2026 को वेबसाइट allindiabarexamination.com पर AIBE XXI 2026 के रिजल्ट को जारी कर दिया है। यहां से डायरेक्ट लिंक पाएं।
All India Bar Examination (AIBE XXI) Result 2026: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE XXI) ने आज, 18 जुलाई 2026 को रिजल्ट जारी कर दिया है। एग्जाम में शामिल हुए सभी छात्र अब BCI की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर स्कोरकार्ड को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।
AIBE XXI का यह एग्जाम 7 जून, 2026 को पूरे देश में ऑफलाइन मोड में आयोजित किया गया था। साथ ही, इसकी फाइनल आंसर-की 10 जुलाई, 2026 को जारी की गई थी। छात्र वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर रिजल्ट को ऑनलाइन देख सकते हैं। साथ ही, डाउनलोड करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करें।
AIBE XXI एग्जाम 2026 की हाइलाइट्स
AIBE XXI एग्जाम में शामिल हुए छात्र रिजल्ट से जुड़ी सभी डिटेल्स को जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।
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इवेंट
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डिटेल्स
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एग्जाम का नाम
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ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE XXI)
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आयोजक संस्था
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बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI)
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एग्जाम डेट
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07 जून, 2026
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फाइनल आंसर-की जारी होने की डेट
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10 जुलाई, 2026
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रिजल्ट स्टेटस
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जारी (OUT)
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ऑफिशियल वेबसाइट
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allindiabarexamination.com
AIBE XXI Result 2026 Direct Link - यहां क्लिक करें
AIBE XXI के स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स
AIBE XXI रिजल्ट को डाउनलोड करने के लिए छात्र नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
1. BCI की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर विजिट करें।
2. होमपेज पर दिए गए ‘AIBE XXI Result 2026’ के लिंक पर क्लिक करें।
3. फिर, अपना रोल नंबर और जन्मतिथि को फिल करें।
4. सभी डिटेल्स को भरने के बाद फॉर्म को 'Submit' करें।
6. फिर, स्क्रिन पर मौजूद स्कोरकार्ड में अपना नाम, रोल नंबर और क्वालिफाइंग स्टेटस को चेक करें।
7. चेक करने के बाद स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर लें।
एआईबीई 21 रिजल्ट 2026 के स्कोरकार्ड पर डिटेल्स
AIBE 21 रिजल्ट 2026 स्कोरकार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करने के बाद छात्र नीचे दी गई इन सभी डिटेल्स को चेक करें।
1. छात्र का नाम
2. जन्म तिथि
3. रोल नंबर
4. नामांकन आईडी
5. एग्जाम का नाम
6. एग्जाम डेट और साल
7. कुल प्राप्त मार्क्स
8. पास/फेल का स्टेटस
छात्र रिजल्ट के बाद एडमिशन लेने के लिए होने वाली काउंसलिंग और उसके राउंड में उपस्थित होने के लिए अपने स्कोरकार्ड को ध्यान से रखें। साथ ही, काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वेबसाइट पर बनें रहें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.