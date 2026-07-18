AIBE XXI Result 2026 OUT: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिजल्ट जारी, allindiabarexamination.com से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

All India Bar Examination (AIBE XXI) Result 2026: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE XXI) ने आज, 18 जुलाई 2026 को रिजल्ट जारी कर दिया है। एग्जाम में शामिल हुए सभी छात्र अब BCI की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर स्कोरकार्ड को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। AIBE XXI का यह एग्जाम 7 जून, 2026 को पूरे देश में ऑफलाइन मोड में आयोजित किया गया था। साथ ही, इसकी फाइनल आंसर-की 10 जुलाई, 2026 को जारी की गई थी। छात्र वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर रिजल्ट को ऑनलाइन देख सकते हैं। साथ ही, डाउनलोड करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करें। AIBE XXI एग्जाम 2026 की हाइलाइट्स AIBE XXI एग्जाम में शामिल हुए छात्र रिजल्ट से जुड़ी सभी डिटेल्स को जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। इवेंट डिटेल्स एग्जाम का नाम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE XXI) आयोजक संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) एग्जाम डेट 07 जून, 2026 फाइनल आंसर-की जारी होने की डेट 10 जुलाई, 2026 रिजल्ट स्टेटस जारी (OUT) ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com

AIBE XXI Result 2026 Direct Link - यहां क्लिक करें AIBE XXI के स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स AIBE XXI रिजल्ट को डाउनलोड करने के लिए छात्र नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। 1. BCI की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर विजिट करें। 2. होमपेज पर दिए गए ‘AIBE XXI Result 2026’ के लिंक पर क्लिक करें। 3. फिर, अपना रोल नंबर और जन्मतिथि को फिल करें। 4. सभी डिटेल्स को भरने के बाद फॉर्म को 'Submit' करें। 6. फिर, स्क्रिन पर मौजूद स्कोरकार्ड में अपना नाम, रोल नंबर और क्वालिफाइंग स्टेटस को चेक करें। 7. चेक करने के बाद स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर लें। एआईबीई 21 रिजल्ट 2026 के स्कोरकार्ड पर डिटेल्स AIBE 21 रिजल्ट 2026 स्कोरकार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करने के बाद छात्र नीचे दी गई इन सभी डिटेल्स को चेक करें। 1. छात्र का नाम 2. जन्म तिथि 3. रोल नंबर 4. नामांकन आईडी 5. एग्जाम का नाम 6. एग्जाम डेट और साल