India Post GDS 5th Merit List 2026 Soon: ग्रामीण डाक सेवक की 5वीं मेरिट लिस्ट जल्द होगी जारी, indiapostgdsonline.gov.in से करें डाउनलोड

GDS Result 5th Merit List 2026 PDF: भारतीय डाक विभाग (India Post) में ग्रामीण डाक सेवक (GDS), ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) बनने वाले छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है। आयोग द्वारा जल्द ही GDS 5th Merit List 2026 अपनी ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर सर्कल के अनुसार जुलाई के आखिरी हफ्ते तक जारी की जा सकती है।

इस लिस्ट से पहले इंडिया पोस्ट ने 8 जून, 2026 को चौथी मेरिट लिस्ट जारी की थी। साथ ही, चुने गए छात्रों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 23 जून, 2026 को खत्म हो गई थी। पिछले सालो के रुझानों के अनुसार, इंडिया पोस्ट जीडीएस 5वीं मेरिट लिस्ट 2026 जल्द ही जुुलाई के आखिरी दिनों में जारी कर दी जाएगी, जिसे छात्र वेबसाइट पर सर्कल-वार मेरिट लिस्ट के माध्यम से रिजल्ट को ऑनलाइन देख सकेंगे।

ग्रामीण डाक सेवक (GDS) चयन प्रक्रिया क्या है?

भारतीय डाक विभाग में GDS के पोस्ट पर रजिस्टर के लिए छात्रों को किसी भी प्रकार के लिखित एग्जाम या इंटरव्यू को नहीं देना होगा।