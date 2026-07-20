CG Vyapam Lab Attendant Admit Card 2026 जारी, जानें एग्जाम डेट, यहां से डाउनलोड करें हॉल टिकट
CGSSB Lab Attendant Admit Card 2026 OUT: छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) ने आज 20 जुलाई 2026 को Lab Attendant Exam 2026 के लिए एडमिट कार्ड को वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। छात्र यहां से डायरेक्ट लिंक पाएं।
CGSSB Laboratory Attendant Hall Ticket 2026: छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB), जिसे पहले व्यापम यानी CG Vyapam के नाम से जाना जाता था, ने Lab Attendant रजिस्ट्रेशन लिखित एग्जाम 2026 (PSLA26) के आज 20 जुलाई 2026 को एडमिट कार्ड जारी कर दिया है।
छात्र व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाक इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे अब व्यापम वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in या सीजीएसएसबी पोर्टल cgssb.cgstate.gov.in पर क्रेडेंशियल्स जैसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके Admit Card 2026 को डाउनलोड कर सकते हैं।
यह एग्जाम राज्य के 05 संभागीय मुख्यालयों जैसे सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, और रायपुर में आयोजित किए जाएंगे। छात्र एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने और एडमिट कार्ड में निम्नलिखित डिटेल्स को चेक करने के लिए यहां पढ़ें।
CGSSB Lab Attendant Exam 2026 का कार्यक्रम और टाइमिंग
CGSSB Lab Attendant Exam 2026 एक आयोग द्वारा एक ही शिफ्त में आयोजित किया जाएगा। साथ ही, इस साल बोर्ड ने छात्रों के लिए एंट्री से जुड़े कई निर्देश भी जारी किए है। सभी छात्र यहां नीचे दी गई टेबल से सभी डिटेल्स को देखें।
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इवेंट
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डिटेल्स
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एडमिट कार्ड जारी होने की डेट
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20 जुलाई 2026
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एग्जाम डेट
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26 जुलाई 2026 (रविवार)
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एग्जाम टाइम
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सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक
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एग्जाम सेंटर का गेट बंद होने का टाइम
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सुबह 09:30 बजे (इसके बाद एंट्री नहीं मिलेगा)
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कुल एग्जाम सेंटर
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05 (रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, सरगुजा)
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ऑफिशियल वेबसाइट
CGSSB Lab Attendant Admit Card 2026 Direct Link - यहां क्लिक करें
CGSSB Lab Attendant 2026 के एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
CGSSB Lab Attendant 2026 एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। छात्र इन्हें डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके इन्हें डाउनलोड करें।
1. ऑफिशियल पोर्टल vyapamcg.cgstate.gov.in या cgssb.cgstate.gov.in पर विजिट करें।
2. होमपेज पर दिख रहे ‘Admit Card’ के टैब पर क्लिक करें।
3. फिर, ‘Lab Attendant (PSLA26) Admit Card’ लिंक को चुनें।
4. लिंक को क्लिक करके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके प्रोफाइल लॉगिन पेज पर क्रेडेंशियल्स को फिल करें।
5. सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद छात्र इनका प्रिंटआउट निकाल कर रख लें।
CG Vyapam Prayogshala Paricharak Admit Card 2026
छात्र CGSSB Lab Attendant 2026 Exam में शामिल होने के लिए इसे वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। फिर, सभी छात्र इस पर दी गई सभी डिटेल्स को फिल को री-चेक करें।
1. छात्र का नाम
2. रोल नंबर
3. एग्जाम डेट
4. एग्जाम टाइम
5. एग्जाम सेंटर
6. एग्जाम सेंटर का एड्रेस
7. रिपोर्टिंग टाइम
छात्र CGSSB Lab Attendant 2026 Exam के Admit Card 2026 को डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर विजिट करें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.