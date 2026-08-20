CGPSC SES Answer Key 2026: छत्तीसगढ़ SES आंसर की जारी, डायरेक्ट लिंक से 31 अगस्त तक दर्ज करें आपत्तियां
CGPSC SES Answer Key 2026: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने SES परीक्षा 2026 की उत्तर कुंजी जारी की है। 16 अगस्त की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार 31 अगस्त तक आपत्तियां दर्ज कराएं।
CGPSC SES Answer Key 2026: सीजीपीएससी की ओर से राज्य इंजीनियरिंग सेवा (SES) परीक्षा 2026 की मॉडल उत्तर कुंजी जारी की है। परीक्षा का आयोजन 16 अगस्त को छत्तीसगढ़ राज्य के 5 जिलों में किया गया था। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी की गई है। जिसके लिए आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। ऑब्जेक्शन फीस के लिए प्रति प्रश्न 50 रुपये का भुगतान करना होगा। आपत्ति से संबंध में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उम्मीदवारों को सीजीपीएससी एसईएस आंसर की 2026 ऑब्जेक्शन विंडो लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करने होंगे।
CGPSC SES Answer Key 2026: आंसर की
आयोग की ओर से स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2026 के लिए लिखित परीक्षा 16 अगस्त को किया गया था। सीजीपीएससी एसईएस मॉडल आंसर की के लिए आपत्तियां 31 अगस्त तक मांगी गई हैं। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य असिस्टेंट इंजीनियर के 45 पदों को भरना है। उम्मीदवार आंसर की के माध्यम से अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और अंकों का अनुमान लगा सकते हैं।
CGPSC SES Answer Key 2026 Download link
उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध करा दिया गया है। जिसे उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ऑब्जेक्शन भी दर्ज करा सकते हैं।
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सीजीपीएससी SES प्रोविजनल आंसर की 2026
Chhattisgarh CGPSC SES Answer Key 2026: हाइलाइट्स
छत्तीसगढ़ सेस मॉडल आंसर की 2026 आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जारी की गई है। उम्मीदवार अन्य जरूरी डिटेल्स के लिए नीचे दिया गया टेबल देख सकते हैं:
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परीक्षा का नाम
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छत्तीसगढ़ राज्य इंजीनियरिंग सेवा (SES)
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भर्ती आयोग
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छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
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विज्ञापन संख्या
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02/2026
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परीक्षा तिथि
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16 अगस्त, 2026
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आंसर की जारी होने की तिथि
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19 अगस्त, 2026
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आपत्ति दर्ज कराने की तिथि
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31 अगस्त, 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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psc.cg.gov.in
Chhattisgarh CGPSC SES Answer Key 2026 ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार आंसर की डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, CGPSC SES Answer Key 2026 पर जाएं।
स्टेप 3 स्क्रीन पीडीएफ लिंक ओपन करें।
स्टेप 4 आंसर की पीडीएफ स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
स्टेप 5 सेट वाइज आंसर की चेक करें।
स्टेप 6 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Executive - Editorial
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Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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