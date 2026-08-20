CGPSC SES Answer Key 2026: छत्तीसगढ़ SES आंसर की जारी, डायरेक्ट लिंक से 31 अगस्त तक दर्ज करें आपत्तियां

CGPSC SES Answer Key 2026: सीजीपीएससी की ओर से राज्य इंजीनियरिंग सेवा (SES) परीक्षा 2026 की मॉडल उत्तर कुंजी जारी की है। परीक्षा का आयोजन 16 अगस्त को छत्तीसगढ़ राज्य के 5 जिलों में किया गया था। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी की गई है। जिसके लिए आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। ऑब्जेक्शन फीस के लिए प्रति प्रश्न 50 रुपये का भुगतान करना होगा। आपत्ति से संबंध में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवारों को सीजीपीएससी एसईएस आंसर की 2026 ऑब्जेक्शन विंडो लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करने होंगे।

CGPSC SES Answer Key 2026: आंसर की

आयोग की ओर से स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2026 के लिए लिखित परीक्षा 16 अगस्त को किया गया था। सीजीपीएससी एसईएस मॉडल आंसर की के लिए आपत्तियां 31 अगस्त तक मांगी गई हैं। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य असिस्टेंट इंजीनियर के 45 पदों को भरना है। उम्मीदवार आंसर की के माध्यम से अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और अंकों का अनुमान लगा सकते हैं।