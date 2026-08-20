DU Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में 12वीं के मार्क्स से होंगे एडमिशन; देखें कॉलेज और कोर्स लिस्ट

DU Admission 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में एडमिशन की उम्मीद लगाए बैठे छात्रों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बड़ी अपडेट जारी की गई है, जिन छात्रों ने CUET (कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट) नहीं दिया है या एंट्रेंस में कम स्कोर हासिल किए है, तो भी उन छात्रों का डीयू में पढ़ने का सपना पूरा हो सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ, डीयू ने पहली बार काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद भी 50% से अधिक खाली सीटों को भरने के लिए 12वीं बोर्ड के मार्क्स (12th Marks) के आधार पर डायरेक्ट मेरिट एडमिशन की विशेष अनुमति दे दी है। इसके अलावा, डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) और NCWEB (केवल छात्राओं के लिए) में पहले से ही 12वीं के मार्क्स के आधार पर एडमिशन दिया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तीन और कॉलेजों, जैसे श्याम लाल कॉलेज, राजधानी कॉलेज और जकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज (इवनिंग) ने खाली सीटों को फिल करने के लिए एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है।

तीन कॉलेजों ने जारी किया पूरा शेड्यूल राजधानी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. दर्शन सिंह ने बताया कि कॉलेज को 5 Subject में मेरिट आधारित एडमिशन की अनुमति मिली है। कॉलेज ने कुछ और कोर्स के लिए भी अनुमति मांगी थी, क्योंकि कई विभागों में सीटें अभी भी खाली हैं। Rajdhani College

Zakir Husain College

Shyam Lal College बिना CUET एडमिशन देने वाले कॉलेज कैटेगरी और कोर्स लिस्ट (Colleges Category & Courses List) 12वीं बोर्ड के मार्क्स (12th Marks) के आधार पर डायरेक्ट मेरिट एडमिशन देने वाले कोर्स और कॉलेजों की कैटेगरी की लिस्ट देखने के लिए यहां देखें। एडमिशन का माध्यम / कॉलेज कैटेगरी कोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया डीयू रेगुलर कॉलेज • BA (Hons) हिंदी / संस्कृत • Physics (Hons) • BSc Physical Science (Chemistry/Electronics) 12वीं के मार्क्स DU SOL (स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग) • BA (Prog), B.Com, B.Com (Hons) • BBA, BMS 12वीं बोर्ड एग्जाम के मार्क्स DU NCWEB (केवल दिल्ली की छात्राओं हेतु) • B.A. Programme • B.Com Programme 12वीं के 'Best 4' सब्जेक्ट की मेरिट अन्य प्रोफेशनल/बी.टेक कोर्स • B.Tech (Faculty of Technology) JEE Main स्कोर के आधार पर

डीयू का बड़ा फैसला - खाली सीटों को फिल करना दिल्ली विश्वविद्यालय में इस साल यानी 2026 में CUET के जरिए एडमिशन प्रक्रिया को पूरा हो जाने के बाद कॉलेजों में बच्ची हुई काफी सीटों को फिल करने के लिए Delhi University 2026 ने 12th Marks के जरिए भी छात्रों को एडमिशन देने का ऐलान किया है। Delhi University Merit Based Admission College List डीयू द्वारा इन 11 कॉलेजों में बची हुई सींटो के आधार पर छात्रों के एडमिशन किए जाएंगे। यहां से कॉलेजों की पूरी लिस्ट जानें। – कालिंदी कॉलेज – जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज (ईवनिंग) – लक्ष्मीबाई कॉलेज – राजधानी कॉलेज – श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज – पीजीडीएवी कॉलेज (ईवनिंग) – श्री गुरु तेग बहादुर सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स – विवेकानंद कॉलेज – श्यामलाल कॉलेज – अदिति महाविद्यालय – भगिनी निवेदिता कॉलेज Delhi University Merit Based Admission Course List डीयू द्वारा इन कोर्स में छात्रों के एडमिशन खोलेष यहां से कोर्सेज की पूरी लिस्ट जानें। 12वीं के मार्क्स के आधार पर कई BA और B.Sc कोर्स में एडमिशन दिए जाएंगे।