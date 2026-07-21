DHE Haryana UG Admission 2026: हरियाणा यूजी कॉलेज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी, Direct Link से ऐसे करें PDF डाउनलोड

DHE Haryana Merit List 2026: हरियाणा के सरकारी, एडेड और प्राइवेट कॉलेजों में स्नातक (UG Courses - BA, BSc, BCom, BCA, BBA) में एडमिशन लेने वाले लाखों के लिए उच्च शिक्षा विभाग, हरियाणा (DHE Haryana) द्वारा आज, 21 जुलाई 2026 को 1st Provisional Merit List जारी कर दी गई है। रजिस्टर्ड छात्र ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल admissions.highereduhry.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। DHE Haryana Merit List 2026 को डाउनलोड करने के बाद सीधे लिस्ट में अपना नाम और अलॉटेड कॉलेज को चेक कर सकते हैं। इसी के साथ छात्रों को बता दें यह मेरिट लिस्ट फाइनल होगी और Final Phase 1 की मेरिट लिस्ट भी कल, 22 जुलाई 2026 को जारी कर दी जाएगी। DHE Haryana Admission 2026: काउंसलिंग और एडमिशन शेड्यूल छात्र DHE Haryana Admission 2026 से जुड़ी पहले राउंड की सभी एडमिशन प्रक्रिया को जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं।

इवेंट डेट्स पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 21 जुलाई 2026 (आज) ऑब्जेक्शन फिल करने की अवधि 21 जुलाई (शाम तक) पहली फाइनल मेरिट लिस्ट 22 जुलाई 2026 ऑनलाइन फीस भुगतान 23 जुलाई से 27 जुलाई 2026 दूसरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 28 जुलाई 2026 फिजिकल ओपन काउंसलिंग 4 अगस्त 2026 से बची सीटों के लिए फिजिकल काउंसलिंग जारी रहेगा (100 रुपये लेट फीस के साथ) 6 अगस्त से 12 अगस्त 2026 DHE Haryana UG Merit List Out? नहीं, अभी तक DHE Haryana UG Merit List 2026 जारी नहीं की गई है। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट admissions.highereduhry.ac.in पर जाकर दोपहर 12 बजे तक इस फाइनल लिस्ट को देख सकते हैं। साथ ही, छात्र बिना किसी लॉगिन क्रैडेंशियल्स के द्वारा इसे देख सकते हैं। Haryana College Admission 2026: Some key points regarding the Haryana College Admission Process. 1. प्रोविजनल लिस्ट का मतलब क्या है?

छात्रों को बता दें यह एक प्रोविजनल लिस्ट है। अगर आपके 12वीं के मार्क्स, कैटेगरी या वैटेज (NCC/NSS आदि) में कोई गड़बड़ी दिखती है, तो आज ही पोर्टल के Helpdesk/Objection Portal के माध्यम से सुधार के लिए अपील करें। 2. फाइनल लिस्ट कब आएगी? Haryana College Admission 2026 की फाइनल लिस्ट 22 जुलाई को आएगी। यह ऐसा इसलिए किया गया है क्योकि छात्र आज लिस्ट देखकर ऑब्जेक्शन को फिल कर सकते हैं, जिसकी कल एक फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। 3. परिवार पहचान पत्र (PPP Verification): हरियाणा के स्थानीय निवासियों के लिए डेटा ऑटो-वेरिफाई किया गया है। फीस जमा करते समय अपने डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी और PPP डिटेल्स को छात्र तैयार रखें। Direct Link से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट PDF कैसे डाउनलोड करें? DHE Haryana Merit List 2026 मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए छात्र नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें। 1. छात्र ऑफिशियल वेबसाइट admissions.highereduhry.ac.in पर विजिट करें।