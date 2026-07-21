JEECUP 2026 Counselling Round 3 अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, जानें सीट लॉक करने की पूरी प्रक्रिया
UP Polytechnic Seat Allotment 2026 OUT: JEECUP 2026 के तीसरे काउंसलिंग राउंड के रिजल्ट का आज ऑफिशियल वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जारी कर दिया जाएगा। यहां से डायरेक्ट लिंक पाएं।
JEECUP 2026 Round 3 Seat Allotment: उत्तर प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले छात्र JEECUP Round 3 Result 2026 का काफी इंतेजार खत्म। जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम काउंसलिंग, उत्तर प्रदेश (JEECUP) आज 21 जुलाई 2026 को सभी छात्रों के लिए राउंड 3 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। 16 से 19 जुलाई के बीच चॉइस लॉकिंग प्रक्रिया को पूरा करने वाले छात्र UP Polytechnic Seat Allotment 2026 को देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाकर अलॉटेड सीट और कॉलेज को चेक कर सकते हैं।
पहले जेईईसीयूपी सीट अलॉटमेंट 20 जुलाई को निर्धारित किया गया था, लेकिन इसमें आयोग द्वारा इसे आगे बढ़ा दिया गया। JEECUP Round 3 Result 2026 का रिजल्ट आज किसी भी समय जारी किया जा सकता है। साथ ही, इस साल JEECUP की काउंसलिंग के पांच स्टेप्स होंगे। छात्रों के इस राउंड के दो स्टेप पहले ही पूरे हो चुके हैं।
JEECUP 2026 Round 3 Schedule
JEECUP 2026 Round 3 Result के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें। साथ ही, नए सेशन के बारे में भी जानें:
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इवेंट
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डेट्स
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राउंड 3 चॉइस फिलिंग
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16 जुलाई से 19 जुलाई 2026
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राउंड 3 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट
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जल्द जारी होगा
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ऑफिशियल वेबसाइट
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नया शैक्षणिक सेशन
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1 अगस्त 2026 से
JEECUP 2026 Round 3 Seat Allotment Result Official Link
छात्र यूपी पॉलिटेक्निक सीट 2026 राउंड 3 रिजल्ट को देखने के लिए छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल करें।
JEECUP 2026 Round 3 Seat Allotment Result - यहां क्लिक करें
JEECUP 2026 Round 3 अलॉटमेंट रिजल्ट को कैसे चेक करें?
छात्र JEECUP 2026 Round 3 Allotment Result को देखने के साथ-साथ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करे।
1. JEECUP की ऑफिशियल वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर ‘Round 3 Seat Allotment Result for JEECUP Counselling 2026’ वाले लिंक पर क्लिक करें।
3. फिर, अपनी डिटेल्स जैसे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन को फिल करके लॉग-इन करें।
4. डैशबोर्ड पर ‘View Seat Allotment Result’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
5. फिर, स्क्रीन पर अलॉटेड कॉलेज और ब्रांच की पूरी लिस्ट आ जाएगी।
6. उस प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लें।
7. फिर, एक कलर्ड फोटो-कॉपी निकाल लें।
UP Polytechnic Seat Allotment 2026: जरूरी डॉक्यूमेंट्स
छात्र UP Polytechnic Seat Allotment 2026 Result के बाद छात्र वेरिफिकेशन के लिए जाने से पहले अपनी 10वीं/12वीं की मार्कशीट, JEECUP एडमिट कार्ड व रैंक कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो की ऑरिजनल और फोटोकॉपी को साथ ले जाएं।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.