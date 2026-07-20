NEET UG Result 2026: जानें काउंसलिंग शेड्यूल, MBBS एडमिशन प्रोसेस और जरूरी डाक्यूमेंट्स की लिस्ट

NEET UG 2026 Counselling 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम NEET UG 2026 का रिजल्ट कुछ दिन पहले ही वेबसाइट पर जारी कर दिया गया था। इस साल एग्जाम में शामिल हुए करीब 20 लाख छात्रों में से 11.21 लाख छात्रों ने एग्जाम को पास किया था। रिजल्ट जारी होने के बाद अब छात्रों को एमबीबीएस (MBBS) और बीडीएस (BDS) सीटों पर एडमिशन के लिए आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया का इंतेजार कर रहे है।

नए सीट मैट्रिक्स के अनुसार देशभर में 9,911 नई MBBS सीटों को मंजूरी दी गई है। इस घोषणा के बाद ही छात्रों के लिए सीटों की संख्या बढ़ाकर 1,36,939 के करीब कर दी गई है। छात्र रिजल्ट के बाद की पूरी प्रक्रिया, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और काउंसलिंग से जुड़ी इंपोर्टेंट जानकारियों के बारे में जानने के लिए यहां देखें।

NEET UG 2026: काउंसलिंग और एडमिशन से जुड़ी डिटेल्स

नीट स्कोरकार्ड जारी होने के बाद देश भर के मेडिकल कॉलेजों की सीटों को दो कैटेगरी में बांटकर जल्द ही काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। एग्जाम और काउंसलिंग से संबंधित सभी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।