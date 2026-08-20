HAL DT, MT Admit Card 2026: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) की ओर से विज्ञापन संख्या HAL/CHRC-TM/RECT-02/2026 के तहत डिजाइन ट्रेनी (DT) और मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड आज, 20 अगस्त 2026 को जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने लॉगिन डिटेल्स का उपयोग करके एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस भर्ती के तहत कुल 120 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं, जिनमें 60 पद डिजाइन ट्रेनी और 60 पद मैनेजमेंट ट्रेनी के हैं।

HAL DT और MT परीक्षा 2026 के मुख्य विवरण

HAL DT और MT की लिखित परीक्षा 5 और 6 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, समय, परीक्षा केंद्र और अभ्यर्थी से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी दी जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट साथ ले जाना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय में किसी भी तकनीकी समस्या से बचने के लिए परीक्षा तिथि से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। परीक्षा से संबंधित हाइलाइट्स आप नीचे दी तालिका में देख सकते हैं।