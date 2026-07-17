(Out) Haryana ITI Admission Result 2026: हरियाणा आईटीआई एडमिशन का रिजल्ट जारी, जानें 1st Merit List चेक करने का तरीका
Haryana ITI 1st Merit List 2026, 17 जुलाई 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। छात्र इसे डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल करें।
Haryana ITI Admission 2026 1st Merit List: हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग (SDITD) ने एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए Haryana ITI 1st Merit List 2026 को 17 जुलाई 2026, ऑफिशियल तौर पर जारी कर दिया है।
जिन छात्रों ने राज्य के अलग-अलग सरकारी और प्राइवेट आईटीआई कॉलेजों में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना सीट अलॉटमेंट स्टेटस को चेक करने के साथ डाउनलोड कर सकते हैं।
Haryana ITI Admission 2026 Result Highlights
एडमिशन प्रक्रिया के पहले स्टेप को पूरा करना बेहद जरूरी है। यदि कोई छात्र दी गई टाइम-लाइन के अनुसार अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और फीस को जमा नहीं करते हैं, तो उनकी अलॉटेड सीट को रद्द कर दिया जाएगा।
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इवेंट
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इंपोर्टेंट डिटेल्स
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पहली मेरिट लिस्ट जारी होने की डेट
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17 जुलाई 2026
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डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
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17 से 21 जुलाई 2026
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ऑनलाइन फीस जमा करने की लास्ट डेट
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17 से 22 जुलाई 2026
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बची हुई सीटों की डिटेल्स
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23 जुलाई 2026
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दूसरी मेरिट लिस्ट
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28 जुलाई 2026
Haryana ITI Admission 2026 1st Merit List Download - यहां क्लिक करें
पहली मेरिट लिस्ट और सीट अलॉटमेंट कैसे चेक करें?
Haryana ITI Admission 2026 1st Merit List को देखने और डाउनलोड करने के लिए छात्र नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
1. हरियाणा आईटीआई एडमिशन की ऑफिशियल वेबसाइट admissions.itiharyana.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिए गए 'Student Login' या 'Check 1st Merit List 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर / ईमेल आईडी और पासवर्ड को फिल करें।
4. डिटेल्स फिल करने के बाद आपकी स्क्रीन पर अलॉटमेंट रिजल्ट सामने आ जाएगा।
5. आप इसे डाउनलोड करके एक कलर्ड प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.