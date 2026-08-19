MP DElEd 1st Year Result 2026 OUT: एमपी डीएलएड प्रथम वर्ष का परिणाम घोषित, ये रहा डायरेक्ट लिंक
MP DElEd 1st Year Result 2026 OUT: एमपी डीएलएड प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दी थी, वे अब अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यूपी डीएलएड 1st ईयर का स्कोरकार्ड देखने के लिए अभ्यर्थियों को रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
MP DElEd 1st Year Result 2026 OUT: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed.) प्रथम वर्ष परीक्षा 2026 का परिणाम आधिकारिक तौर पर 18 अगस्त को घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक पोर्टल mpbse.mponline.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। एमपी डीएलएड प्रथम वर्ष की मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
माध्यमिक शिक्षा मंडल ने डी.एल.एड. प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम किया जारी— School Education Department, MP (@schooledump) August 18, 2026
परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट https://t.co/nljzl79XzJ पर देख सकते हैं।
माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा का आयोजन जून 2026 में किया गया था। pic.twitter.com/pDHbqnSOIt
MP DELED Result 2026 Direct Link
एमपी डीएलएड परिणाम 2026 लिंक एक्टिव हो चुका है। उम्मीदवार MPBSE के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर और कैप्चा दर्ज करना होगा। MP DElEd Result 2026 का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।
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MP DElEd 1st Year Result 2026 Login Link
MP DElEd 1st Year Result 2026: परीक्षा, आंकड़े और परिणाम का विवरण
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस वर्ष डीएलएड (D.El.Ed.) प्रथम वर्ष की परीक्षा में कुल 48,000 छात्र शामिल हुए थे। बोर्ड द्वारा दर्ज किया गया कुल पास प्रतिशत 83.33% रहा है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपनी अंकसूची (Marksheet) भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
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परीक्षा का नाम
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MP D.El.Ed. 1st Year Exam 2026
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आयोजक संस्था
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मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE), भोपाल
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कुल सम्मिलित अभ्यर्थी
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48,000
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कुल पास प्रतिशत
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83.33%
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परिणाम
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18 अगस्त (घोषित)
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आवश्यक क्रेडेंशियल्स
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रोल नंबर (Roll Number) एवं एप्लीकेशन नंबर
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आधिकारिक वेबसाइट
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mpbse.mponline.gov.in
एमपी डीएलएड 1st ईयर रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें?
अभ्यर्थी बिना किसी परेशानी के अपना परिणाम और मार्क्सशीट जांचने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:
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मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर "D.EL.ED. Forms" पर क्लिक करें।
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D. El. Ed. Result 2026 टैब में D. El. Ed. 1st Year (Ist Chance) Result पर क्लिक करें।
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अब अपना रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
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Submit बटन पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट और स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देंगे।
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अंकसूची को डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट संभालकर रखें।
अभ्यर्थियों को मिलेगा स्क्रूटनी का मौका
जो भी परीक्षार्थी प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं हैं अथवा अपनी कॉपियों की पुनर्गणना करवाना चाहते हैं, वे एमपी बोर्ड द्वारा शीघ्र ही प्रारंभ की जाने वाली स्क्रूटनी (Scrutiny) की प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही, इस परीक्षा में सफल होने वाले कुल 83.33% अभ्यर्थी अब अपने डीएलएड सेकंड ईयर के आगामी शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.