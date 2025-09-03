MPESB Recruitment 2025: ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए ग्रुप 2 और सबग्रुपी 3 पदों के लिए भर्ती, चयन प्रक्रिया सहित डिटेल जानें

MPESB Recruitment Notification 2025: मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की तरफ से भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके तहत जूनियर इंजीनियर (Civil, Electrical, Mechanical) लेबोरेटरी टेक्निशियन, फील्ड ऑफिसर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इंस्पेक्टर (Supply, Weights & Measures) असिस्टेंट इंजीनियर, बायोमेडिकल इंजीनियर ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3 पर पदों को भरा जाएगा।
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 339 रिक्त पदों को भरा जाना है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर 9 सितंबर 2025 से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिया गया विवरण देख सकते हैं।
MPESB Recruitment 2025 in hindi: महत्वपूर्ण विवरण
इच्छुक उम्मीदवार जो एमपीईएसबी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं , वे 23 सितंबर 2025 से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिया गया विवरण देख सकते हैं:
|
प्राधिकरण का नाम
|
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB)
|
पदों की संख्या
|
339
|
आयु सीमा
|
18 से 45 वर्ष
|
नोटिफिकेशन लिंक
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
9 से 23 सितंबर 2025
|
आवेदन शुल्क
|
सामान्य एवं अन्य राज्यों के लिए : 560/-
ओबीसी, एससी, एसटी : 310/-
|
चयन प्रक्रिया
|
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://esb.mp.gov.in/
MPESB Recruitment 2025 Apply Online: शैक्षणिक योग्यता
संबंधित भर्ती के लिए हरेक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग - अलग तय की गई है। उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए विवरणों की जांच कर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:
|
पोस्ट
|
शैक्षणिक योग्यता
|
जूनियर इंजीनियर (सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल)
|
|
लेबोरेटरी टेक्नीशियन
|
|
फील्ड ऑफिसर
|
|
ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट
|
|
इंस्पेक्टर
|
|
असिस्टेंट इंजीनियर
|
|
बायोमेडिकल इंजीनियर
|
MPESB ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3 पद के लिए चयन प्रक्रिया क्या है?
संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित चरणों के माध्यम से किया जाता है:
-
स्क्रीनिंग टेस्ट
-
सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट
-
इंटरव्यू (मौखिक)
-
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
-
मेडिकल टेस्ट
MPESB ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3 पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर 9 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:
यह भी देखें: Group A, B, C Government Jobs: ग्रुप A, B, C सरकारी नौकरी की श्रेणियों के बारे में जानिए
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, MPESB ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3 भर्ती 2025 पर क्लिक करें।
स्टेप 3 एप्लीकेशन फॉर्म भरें।
स्टेप 4 मांगा गया विवरण दर्ज करें।
स्टेप 5 आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
स्टेप 6 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूले।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation