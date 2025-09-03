MPESB Recruitment 2025: ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए ग्रुप 2 और सबग्रुपी 3 पदों के लिए भर्ती, चयन प्रक्रिया सहित डिटेल जानें

MPESB Recruitment Notification 2025: मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की तरफ से भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके तहत जूनियर इंजीनियर (Civil, Electrical, Mechanical) लेबोरेटरी टेक्निशियन, फील्ड ऑफिसर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इंस्पेक्टर (Supply, Weights & Measures) असिस्टेंट इंजीनियर, बायोमेडिकल इंजीनियर ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3 पर पदों को भरा जाएगा।

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 339 रिक्त पदों को भरा जाना है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर 9 सितंबर 2025 से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिया गया विवरण देख सकते हैं।

MPESB Recruitment 2025 in hindi: महत्वपूर्ण विवरण

इच्छुक उम्मीदवार जो एमपीईएसबी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं , वे 23 सितंबर 2025 से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिया गया विवरण देख सकते हैं: