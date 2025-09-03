Group A, B, C Government Jobs: ग्रुप A, B, C सरकारी नौकरी की श्रेणियों के बारे में जानिए

IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
By Priyanka Pal
Sep 3, 2025, 17:52 IST

भारत में सरकारी नौकरियों को उनके काम की प्रकृति, वेतन और योग्यता की शर्तों के आधार पर ग्रुप A, B, और C कैटेगरी में बांटा गया है। ऊंचे प्रशासनिक पदों से लेकर क्लर्क के पदों तक, हर ग्रुप में करियर के खास मौके मिलते हैं। यहां इनकी योग्यता, वेतन, भर्ती प्रक्रिया और अन्य जानकारी के बारे में जानें।

भारत में सरकारी नौकरियां अपनी स्थिरता, भत्तों और अच्छे वेतन के कारण बहुत लोकप्रिय हैं। हर साल लाखों युवा सरकारी सेवाओं में एक अच्छा करियर बनाने के लिए आवेदन करते हैं। 

रोजगार को चार मुख्य ग्रुप में बांटा है: ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D। ये ग्रुप वेतन, योग्यता, जिम्मेदारियों और भर्ती प्रक्रिया जैसे कई मामलों में एक-दूसरे से अलग होते हैं। इन सभी ग्रुप की जानकारी होने से Candidates को UPSC, SSC, RRB, SBI, IBPS और राज्य-स्तरीय परीक्षाओं जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छी तैयारी करने में मदद मिल सकती है। ग्रुप A, B, C, और D की सरकारी नौकरियों के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें।

ग्रुप A, B, C, और D सरकारी नौकरियां क्या हैं?

Candidates को ग्रुप A, B, C और D के पदों की योग्यता, भर्ती प्रक्रिया, वेतन, करियर ग्रोथ, जॉब प्रोफाइल और दूसरी मुख्य बातों को समझना चाहिए। इससे उन्हें अपनी योग्यता और करियर के लक्ष्यों के हिसाब से सही पद के लिए आवेदन करने में मदद मिलती है। नीचे ग्रुप A, B, C और D की सरकारी नौकरियों के बारे में मुख्य जानकारी दी गई है:

वर्ग

पात्रता

भर्ती प्राधिकरण

वेतनमान

उदाहरण

ग्रुप A

स्नातक/स्नातकोत्तर

यूपीएससी, केंद्र सरकार, राज्य पीएससी

56,100 रुपये से 2,50,000 रुपये

आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आरबीआई ग्रेड बी

ग्रुप B

स्नातक

यूपीएससी, एसएससी, राज्य पीएससी

35400 रुपये से 112400 रुपये

आयकर निरीक्षक, अनुभाग अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता

ग्रुप C

12वीं पास/स्नातक

एसएससी, आरआरबी, राज्य स्तरीय परीक्षाएं

19,900 रुपये से 81,100 रुपये

लोअर डिवीजनल क्लर्क/जूनियर सचिवालय सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट, तकनीशियन

ग्रुप D

8वीं/10वीं पास

आरआरबी, राज्य स्तरीय परीक्षाएं

18,000 रुपये

चपरासी, पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर, सफाईकर्मी

ग्रुप A, B, C और D की सरकारी नौकरियों में प्रमोशन और करियर ग्रोथ

ग्रुप A, B, C और D की सरकारी नौकरियों में करियर में आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके मिलते हैं। इन ग्रुप के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी सेवा के सालों, काम के प्रदर्शन और योग्यता के आधार पर प्रमोशन के मौके मिल सकते हैं। इन सभी ग्रुप में प्रमोशन का क्रम इस प्रकार है:

ग्रुप D से ग्रुप C: कुछ साल काम करने के बाद वे आंतरिक/विभागीय परीक्षाओं के जरिए प्रमोट हो सकते हैं।

ग्रुप C से ग्रुप B: यह प्रमोशन सेवा के सालों, वरिष्ठता और विभागीय परीक्षाओं पर निर्भर करता है।

ग्रुप B से ग्रुप A: कई ग्रुप B अधिकारियों को उनके काम के प्रदर्शन और आंतरिक परीक्षाओं जैसे मापदंडों के आधार पर ग्रुप A के पदों पर प्रमोट किया जा सकता है।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing.

