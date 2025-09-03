Group A, B, C Government Jobs: ग्रुप A, B, C सरकारी नौकरी की श्रेणियों के बारे में जानिए

भारत में सरकारी नौकरियां अपनी स्थिरता, भत्तों और अच्छे वेतन के कारण बहुत लोकप्रिय हैं। हर साल लाखों युवा सरकारी सेवाओं में एक अच्छा करियर बनाने के लिए आवेदन करते हैं।

रोजगार को चार मुख्य ग्रुप में बांटा है: ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D। ये ग्रुप वेतन, योग्यता, जिम्मेदारियों और भर्ती प्रक्रिया जैसे कई मामलों में एक-दूसरे से अलग होते हैं। इन सभी ग्रुप की जानकारी होने से Candidates को UPSC, SSC, RRB, SBI, IBPS और राज्य-स्तरीय परीक्षाओं जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छी तैयारी करने में मदद मिल सकती है। ग्रुप A, B, C, और D की सरकारी नौकरियों के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें।

ग्रुप A, B, C, और D सरकारी नौकरियां क्या हैं?

Candidates को ग्रुप A, B, C और D के पदों की योग्यता, भर्ती प्रक्रिया, वेतन, करियर ग्रोथ, जॉब प्रोफाइल और दूसरी मुख्य बातों को समझना चाहिए। इससे उन्हें अपनी योग्यता और करियर के लक्ष्यों के हिसाब से सही पद के लिए आवेदन करने में मदद मिलती है। नीचे ग्रुप A, B, C और D की सरकारी नौकरियों के बारे में मुख्य जानकारी दी गई है: