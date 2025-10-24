TNPSC Group 4 Result 2025
Indian Bank Apprentice Salary 2025: इंडियन बैंक अप्रेंटिस की इन हैंड सैलरी, स्ट्रक्चर, सुविधाएं और लाभ जानें

By Priyanka Pal
Oct 24, 2025, 16:14 IST

Indian Bank Apprentice Salary 2025: इंडियन बैंक में चुने गए उम्मीदवारों को ब्रांच के प्रकार के आधार पर हर महीने 12000 रुपये और 15000 रुपये के बीच स्टाइपेंड मिलेगा। यहां इंडियन बैंक अप्रेंटिस सैलरी और जॉब प्रोफाइल के बारे में जानें।

Indian Bank Apprentice Salary 2025

Indian Bank Apprentice Salary: इंडियन बैंक ने अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत अप्रेंटिस पदों की 1500 भर्तियों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए थे। उम्मीदवारों की नियुक्ति लिखित परीक्षा और उसके बाद स्थानीय भाषा प्रवीणता परीक्षा (LLPT) में उनके प्रदर्शन के आधार पर की जाती है। नए नियुक्त अप्रेंटिस को मेट्रो/शहरी ब्रांचों के लिए 15,000 रुपये और ग्रामीण/अर्ध-शहरी ब्रांचों के लिए 12000 रुपये का मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। लेकिन वे किसी अन्य भत्ते/लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। इस पेज पर इंडियन बैंक अप्रेंटिस की सैलरी और जॉब प्रोफाइल के बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें।

इंडियन बैंक अप्रेंटिस सैलरी स्ट्रक्चर

इंडियन बैंक अप्रेंटिस की सैलरी हर महीने स्टाइपेंड के रूप में दी जाएगी। मासिक स्टाइपेंड मेट्रो और ग्रामीण ब्रांचों में दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, जो बैंक और सरकार की ओर से दिया जाता है। अप्रेंटिस पद के लिए सैलरी स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन नीचे देखें:

शाखाओं

प्रति माह कुल वजीफा (ए)

A में से, अधिकतम बैंक घटक

A में से अधिकतम सरकारी घटक

मेट्रो/शहरी शाखाएं

15,000 रुपये

10,500 रुपये

4,500 रुपये

ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाएँ

12,000 रुपये

7,500 रुपये

4,500 रुपये

इंडियन बैंक अप्रेंटिस इन-हैंड सैलरी

अप्रेंटिस पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। ब्रांच के प्रकार के आधार पर, इंडियन बैंक अप्रेंटिस की इन-हैंड सैलरी 12000 रुपये से 15,000 रुपये प्रति माह के बीच होती है। हालांकि मासिक कमाई कम लग सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव और आगे बेहतर करियर के मौके इस भूमिका के लिए ज्यादा फ्रेशर्स को आकर्षित करते हैं।

इंडियन बैंक अप्रेंटिस सैलरी: भत्ते और लाभ

इंडियन बैंक अप्रेंटिस पद के लिए कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। उन्हें हर महीने केवल निर्धारित स्टाइपेंड ही मिलेगा। इसका मतलब है कि अप्रेंटिसशिप की अवधि के दौरान वे किसी भी तरह के भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता आदि के हकदार नहीं होंगे।

इंडियन बैंक अप्रेंटिस ट्रेनिंग की अवधि और प्रक्रिया

इंडियन बैंक अप्रेंटिस पद के लिए भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को 12 महीने की ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग से गुजरना होगा। वे बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त उन्हीं छुट्टियों के लिए पात्र होंगे। अप्रेंटिसशिप का एक महीना पूरा होने के बाद उन्हें एक आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) दी जाएगी। किसी अन्य प्रकार की छुट्टी लागू नहीं होगी। 

एक अप्रेंटिस एक बार में अधिकतम 4 आकस्मिक छुट्टियां ले सकता है। बची हुई छुट्टियों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर वे समाप्त हो जाएंगी। अप्रेंटिस के लिए दैनिक ट्रेनिंग के घंटे कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स (CSA) की तरह ही बैंक के सामान्य कामकाजी घंटों के अनुसार होंगे। अप्रेंटिस को ओवरटाइम करने की अनुमति नहीं होगी।

अप्रेंटिस को अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक मूल्यांकन परीक्षा पूरी करनी होगी, जिसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग दोनों के हिस्से शामिल होंगे। बैंक सभी अप्रेंटिस के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए केंद्रीय रूप से एक मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करेगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने पर, BOAT(SR) द्वारा डिजिटल 'सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी' (COP) जारी किया जाएगा। अप्रेंटिस इसे NATS 2.0 पोर्टल पर स्टूडेंट लॉगिन के तहत डाउनलोड कर सकते हैं।

Check: 

IB ACIO II Tech Recruitment 2025

Priyanka Pal
Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Education News