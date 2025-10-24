Indian Bank Apprentice Salary 2025: इंडियन बैंक अप्रेंटिस की इन हैंड सैलरी, स्ट्रक्चर, सुविधाएं और लाभ जानें

Indian Bank Apprentice Salary: इंडियन बैंक ने अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत अप्रेंटिस पदों की 1500 भर्तियों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए थे। उम्मीदवारों की नियुक्ति लिखित परीक्षा और उसके बाद स्थानीय भाषा प्रवीणता परीक्षा (LLPT) में उनके प्रदर्शन के आधार पर की जाती है। नए नियुक्त अप्रेंटिस को मेट्रो/शहरी ब्रांचों के लिए 15,000 रुपये और ग्रामीण/अर्ध-शहरी ब्रांचों के लिए 12000 रुपये का मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। लेकिन वे किसी अन्य भत्ते/लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। इस पेज पर इंडियन बैंक अप्रेंटिस की सैलरी और जॉब प्रोफाइल के बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें। इंडियन बैंक अप्रेंटिस सैलरी स्ट्रक्चर इंडियन बैंक अप्रेंटिस की सैलरी हर महीने स्टाइपेंड के रूप में दी जाएगी। मासिक स्टाइपेंड मेट्रो और ग्रामीण ब्रांचों में दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, जो बैंक और सरकार की ओर से दिया जाता है। अप्रेंटिस पद के लिए सैलरी स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन नीचे देखें:

शाखाओं प्रति माह कुल वजीफा (ए) A में से, अधिकतम बैंक घटक A में से अधिकतम सरकारी घटक मेट्रो/शहरी शाखाएं 15,000 रुपये 10,500 रुपये 4,500 रुपये ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाएँ 12,000 रुपये 7,500 रुपये 4,500 रुपये इंडियन बैंक अप्रेंटिस इन-हैंड सैलरी अप्रेंटिस पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। ब्रांच के प्रकार के आधार पर, इंडियन बैंक अप्रेंटिस की इन-हैंड सैलरी 12000 रुपये से 15,000 रुपये प्रति माह के बीच होती है। हालांकि मासिक कमाई कम लग सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव और आगे बेहतर करियर के मौके इस भूमिका के लिए ज्यादा फ्रेशर्स को आकर्षित करते हैं। इंडियन बैंक अप्रेंटिस सैलरी: भत्ते और लाभ इंडियन बैंक अप्रेंटिस पद के लिए कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। उन्हें हर महीने केवल निर्धारित स्टाइपेंड ही मिलेगा। इसका मतलब है कि अप्रेंटिसशिप की अवधि के दौरान वे किसी भी तरह के भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता आदि के हकदार नहीं होंगे।