Rajasthan Stenographer Result 2026 : राजस्थान स्टेनोग्राफर फाइनल रिजल्ट जारी, ये रहा डाउनलोड लिंक

Rajasthan Stenographer Final Result 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर 16 अगस्त 2026 को स्टेनोग्राफर/पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड-II भर्ती-2024 का फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इसकी फेज-1 की लिखित परीक्षा 05 अक्टूबर 2024 को आयोजित की गई थी और स्किल टेस्ट 19 मार्च से 20 मार्च 2026 के बीच आयोजित किया गया था। इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवार आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट की PDF में उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं। उम्मीदवार Ctrl+F का उपयोग करके अपना रोल नंबर डालकर अपना नाम चेक कर सकते हैं।

RSSB Stenographer Final Result 2026 डाउनलोड लिंक

राजस्थान स्टेनोग्राफर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। रिजल्ट चेक करने का डाउनलोड लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

