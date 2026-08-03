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Rajju Bhaiya University Result 2026 OUT: LLB, B.A, B.Sc, B.Com, BBA, BCA और MA, M.Sc, M.Com, B.Ed के सेमेस्टर, वार्षिक रिजल्ट जारी, यहां देखें डायरेक्ट लिंक

By Vijay Pratap Singh
Last Updated: Aug 5, 2026, 09:21 IST

Rajju Bhaiya University Result 2026 OUT: प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज ने लेटेस्ट रिजल्ट 2026 के तहत LLB (2nd एवं 4th सेमेस्टर), BALLB (2nd, 4th, 6th एवं 8th सेमेस्टर) और MSc (Ag) एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स (2nd सेमेस्टर) सहित कई अन्य कोर्स के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। छात्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर की मदद से अपना रिजल्ट और मार्कशीट चेक व डाउनलोड कर सकते हैं।

Rajju Bhaiya University Result 2026 OUT
Rajju Bhaiya University Result 2026 OUT

Rajju Bhaiya University Result 2026: प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026 के अंतर्गत विभिन्न अंडर ग्रेजुएट (UG) और ग्रेजुएट (PG) पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस बार यूनिवर्सिटी ने B.A (II व IV सेमेस्टर), B.Sc (II व IV सेमेस्टर), B.Com (II सेमेस्टर), BBA (II व IV सेमेस्टर), BCA (II व IV सेमेस्टर) और B.Sc. (Hons.) Agriculture (II, IV व VI सेमेस्टर) सहित अन्य पाठ्यक्रमों के रिजल्ट आधिकारिक तौर पर जारी किए गए हैं।

इन सेमेस्टर परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थी अब विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अपने रोल नंबर दर्ज कर परिणाम चेक कर सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। विद्यार्थियों की सहायता के लिए रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।

Latest Rajju Bhaiya University Result [1 अगस्त 2026]

प्रो. राजेंद्र सिंह (राज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज ने 1 अगस्त 2026 को कई सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। इस बार विश्वविद्यालय ने LLB II एवं IV Semester, BALLB II, IV, VI एवं VIII Semester तथा M.Sc. (Ag) Agricultural Economics II Semester का रिजल्ट घोषित किया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था, वे आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल पर जाकर अपने रोल नंबर की सहायता से अपना परिणाम और मार्कशीट ऑनलाइन देख सकते हैं। 

कोर्स का नामरिजल्ट तिथि
LLB-II Semester 01-08-2026
LLB-IV Semester 01-08-2026
BALLB-II Semester 01-08-2026
BALLB-IV Semester 01-08-2026
BALLB-VI Semester 01-08-2026
BALLB-VIII Semester 01-08-2026
M.Sc. (Ag) Agricultural Economics – II Semester 01-08-2026

Rajju Bhaiya University Result 2026 Latest Result

लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, 28 जुलाई 2026 को यूनिवर्सिटी ने कई पीजी (2nd सेमेस्टर) कोर्सों के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इनमें M.Sc. (Ag) Horticulture, Agricultural Extension, Genetics and Plant Breeding, Soil Science and Agricultural Chemistry तथा M.A. Home Science के दूसरे सेमेस्टर के परिणाम शामिल हैं। संबंधित छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर की मदद से रिजल्ट और मार्कशीट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

कोर्स का नाम

सेमेस्टर

रिजल्ट जारी होने की तिथि

M.Sc. (Ag) Horticulture

II Semester

28 जुलाई 2026

M.Sc. (Ag) Agricultural Extension

II Semester

28 जुलाई 2026

M.Sc. (Ag) Genetics and Plant Breeding

II Semester

28 जुलाई 2026

M.Sc. (Ag) Soil Science and Agricultural Chemistry

II Semester

28 जुलाई 2026

M.A. Home Science

II Semester

28 जुलाई 2026

रज्जू भैया यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026 जारी

रज्जू भैया विश्वविद्यालय ने 27 जुलाई 2026 को कई यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इनमें एमए भूगोल (2nd सेमेस्टर), एमएससी फिजिक्स (2nd सेमेस्टर), एमएससी केमिस्ट्री (2nd सेमेस्टर), एमकॉम (2nd सेमेस्टर), एमए पेंटिंग (4th सेमेस्टर), एमएससी (कृषि) एग्रोनॉमी (2nd सेमेस्टर), बीएड (2nd सेमेस्टर), बीए पार्ट-2, बीए पार्ट-3, बीएससी पार्ट-3 और बीकॉम पार्ट-3 (वार्षिक) के परिणाम शामिल हैं। इन सभी परीक्षाओं के नतीजे 27 जुलाई 2026 को जारी किए गए हैं। छात्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

परीक्षा का नाम

तिथि

एमए भूगोल - 2nd सेमेस्टर

27-07-2026

एमएससी फिजिक्स - 2nd सेमेस्टर

27-07-2026

एमएससी केमिस्ट्री - 2nd सेमेस्टर

27-07-2026

एमकॉम - 2nd सेमेस्टर

27-07-2026

एमए पेंटिंग - 4th सेमेस्टर

27-07-2026

एमएससी (कृषि) एग्रोनॉमी - 2nd सेमेस्टर

27-07-2026

बीएड - 2nd सेमेस्टर

27-07-2026

बीए पार्च-2 (वार्षिक)

27-07-2026

बीए पार्ट-3 (वार्षिक)

27-07-2026

बीएससी पार्ट-3 (वार्षिक)

27-07-2026

बीकॉम पार्ट-3 (वार्षिक)

27-07-2026

Rajju Bhaiya Latest Result 2026 OUT

प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय ने BBA, BCA और B.Sc. (Hons.) Agriculture के विभिन्न सेमेस्टर के रिजल्ट 2026 जारी कर दिए हैं। छात्र अपना रिजल्ट विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर की मदद से चेक कर सकते हैं।

कोर्स

सेमेस्टर

रिजल्ट जारी होने की तारीख

बीबीए (BBA)

2nd

25 जुलाई 2026

बीबीए (BBA)

4th

25 जुलाई 2026

बीसीए (BCA)

2nd

25 जुलाई 2026

बीसीए (BCA)

4th

25 जुलाई 2026

बी.एससी. (ऑनर्स) एग्रीकल्चर

2nd

24 जुलाई 2026

बी.एससी. (ऑनर्स) एग्रीकल्चर

4th

24 जुलाई 2026

बी.एससी. (ऑनर्स) एग्रीकल्चर

6th

24 जुलाई 2026

Rajju Bhaiya University Result 2026 OUT

विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 20 जुलाई 2026 को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के परिणाम घोषित किए गए हैं। छात्र अपना रोल नंबर के साथ मांगी गई अन्य लॉगिन जानकारी दर्ज करके परिणाम देख सकते हैं।

  • BACHELOR OF ARTS (B.A.)- II SEMESTER- 21 जुलाई 2026

  • BACHELOR OF ARTS (B.A.)- IV SEMESTER- 21 जुलाई 2026

  • Bachelor of Science (B.Sc.) II Semester – 20 जुलाई 2026

  • Bachelor of Science (B.Sc.) IV Semester – 20 जुलाई 2026

  • Bachelor of Commerce (B.Com.) II Semester – 20 जुलाई 2026

Rajju Bhaiya University Result 2026 Direct Link

B.A II Semester, B.A IV Semester, B.Sc. II Semester, B.Sc. IV Semester और B.Com. II Semester के छात्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। रिजल्ट लिंक prsuniv.ac.in पर उपलब्ध करा दिया गया है। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को रोल नंबर, कोर्स का नाम, ईयर सहित अन्य जानकारी दर्ज करनी होगी।

Rajju Bhaiya University Result 2026 Link

यहां क्लिक करें

Rajju Bhaiya University Result 2026 कैसे चेक करें?

रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें:

  1. सबसे पहले राज्जू भैया विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. होमपेज पर Results सेक्शन पर क्लिक करें।

  3. अपने कोर्स और सेमेस्टर का चयन करें।

  4. रोल नंबर और आवश्यक विवरण दर्ज करें।

  5. Submit पर क्लिक करें।

  6. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

  7. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट ले लें।

रिजल्ट में दर्ज जानकारी

रिजल्ट में छात्रों को निम्नलिखित जानकारी मिलेगी:

  • छात्र का नाम

  • रोल नंबर

  • कोर्स और सेमेस्टर

  • विषयवार अंक

  • कुल अंक

  • पास/फेल स्टेट्स

  • रिजल्ट की तिथि

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive - Editorial

Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.

He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.

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First Published: Aug 3, 2026, 13:06 IST

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