Rajju Bhaiya University Result 2026 OUT: LLB, B.A, B.Sc, B.Com, BBA, BCA और MA, M.Sc, M.Com, B.Ed के सेमेस्टर, वार्षिक रिजल्ट जारी, यहां देखें डायरेक्ट लिंक

Rajju Bhaiya University Result 2026: प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026 के अंतर्गत विभिन्न अंडर ग्रेजुएट (UG) और ग्रेजुएट (PG) पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस बार यूनिवर्सिटी ने B.A (II व IV सेमेस्टर), B.Sc (II व IV सेमेस्टर), B.Com (II सेमेस्टर), BBA (II व IV सेमेस्टर), BCA (II व IV सेमेस्टर) और B.Sc. (Hons.) Agriculture (II, IV व VI सेमेस्टर) सहित अन्य पाठ्यक्रमों के रिजल्ट आधिकारिक तौर पर जारी किए गए हैं। इन सेमेस्टर परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थी अब विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अपने रोल नंबर दर्ज कर परिणाम चेक कर सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। विद्यार्थियों की सहायता के लिए रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है। Latest Rajju Bhaiya University Result [1 अगस्त 2026]

प्रो. राजेंद्र सिंह (राज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज ने 1 अगस्त 2026 को कई सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। इस बार विश्वविद्यालय ने LLB II एवं IV Semester, BALLB II, IV, VI एवं VIII Semester तथा M.Sc. (Ag) Agricultural Economics II Semester का रिजल्ट घोषित किया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था, वे आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल पर जाकर अपने रोल नंबर की सहायता से अपना परिणाम और मार्कशीट ऑनलाइन देख सकते हैं। कोर्स का नाम रिजल्ट तिथि LLB-II Semester 01-08-2026 LLB-IV Semester 01-08-2026 BALLB-II Semester 01-08-2026 BALLB-IV Semester 01-08-2026 BALLB-VI Semester 01-08-2026 BALLB-VIII Semester 01-08-2026 M.Sc. (Ag) Agricultural Economics – II Semester 01-08-2026 Rajju Bhaiya University Result 2026 Latest Result लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, 28 जुलाई 2026 को यूनिवर्सिटी ने कई पीजी (2nd सेमेस्टर) कोर्सों के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इनमें M.Sc. (Ag) Horticulture, Agricultural Extension, Genetics and Plant Breeding, Soil Science and Agricultural Chemistry तथा M.A. Home Science के दूसरे सेमेस्टर के परिणाम शामिल हैं। संबंधित छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर की मदद से रिजल्ट और मार्कशीट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

कोर्स का नाम सेमेस्टर रिजल्ट जारी होने की तिथि M.Sc. (Ag) Horticulture II Semester 28 जुलाई 2026 M.Sc. (Ag) Agricultural Extension II Semester 28 जुलाई 2026 M.Sc. (Ag) Genetics and Plant Breeding II Semester 28 जुलाई 2026 M.Sc. (Ag) Soil Science and Agricultural Chemistry II Semester 28 जुलाई 2026 M.A. Home Science II Semester 28 जुलाई 2026 रज्जू भैया यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026 जारी रज्जू भैया विश्वविद्यालय ने 27 जुलाई 2026 को कई यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इनमें एमए भूगोल (2nd सेमेस्टर), एमएससी फिजिक्स (2nd सेमेस्टर), एमएससी केमिस्ट्री (2nd सेमेस्टर), एमकॉम (2nd सेमेस्टर), एमए पेंटिंग (4th सेमेस्टर), एमएससी (कृषि) एग्रोनॉमी (2nd सेमेस्टर), बीएड (2nd सेमेस्टर), बीए पार्ट-2, बीए पार्ट-3, बीएससी पार्ट-3 और बीकॉम पार्ट-3 (वार्षिक) के परिणाम शामिल हैं। इन सभी परीक्षाओं के नतीजे 27 जुलाई 2026 को जारी किए गए हैं। छात्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

परीक्षा का नाम तिथि एमए भूगोल - 2nd सेमेस्टर 27-07-2026 एमएससी फिजिक्स - 2nd सेमेस्टर 27-07-2026 एमएससी केमिस्ट्री - 2nd सेमेस्टर 27-07-2026 एमकॉम - 2nd सेमेस्टर 27-07-2026 एमए पेंटिंग - 4th सेमेस्टर 27-07-2026 एमएससी (कृषि) एग्रोनॉमी - 2nd सेमेस्टर 27-07-2026 बीएड - 2nd सेमेस्टर 27-07-2026 बीए पार्च-2 (वार्षिक) 27-07-2026 बीए पार्ट-3 (वार्षिक) 27-07-2026 बीएससी पार्ट-3 (वार्षिक) 27-07-2026 बीकॉम पार्ट-3 (वार्षिक) 27-07-2026 Rajju Bhaiya Latest Result 2026 OUT प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय ने BBA, BCA और B.Sc. (Hons.) Agriculture के विभिन्न सेमेस्टर के रिजल्ट 2026 जारी कर दिए हैं। छात्र अपना रिजल्ट विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर की मदद से चेक कर सकते हैं। कोर्स सेमेस्टर रिजल्ट जारी होने की तारीख बीबीए (BBA) 2nd 25 जुलाई 2026 बीबीए (BBA) 4th 25 जुलाई 2026 बीसीए (BCA) 2nd 25 जुलाई 2026 बीसीए (BCA) 4th 25 जुलाई 2026 बी.एससी. (ऑनर्स) एग्रीकल्चर 2nd 24 जुलाई 2026 बी.एससी. (ऑनर्स) एग्रीकल्चर 4th 24 जुलाई 2026 बी.एससी. (ऑनर्स) एग्रीकल्चर 6th 24 जुलाई 2026

Rajju Bhaiya University Result 2026 OUT विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 20 जुलाई 2026 को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के परिणाम घोषित किए गए हैं। छात्र अपना रोल नंबर के साथ मांगी गई अन्य लॉगिन जानकारी दर्ज करके परिणाम देख सकते हैं। BACHELOR OF ARTS (B.A.)- II SEMESTER- 21 जुलाई 2026

BACHELOR OF ARTS (B.A.)- IV SEMESTER- 21 जुलाई 2026

Bachelor of Science (B.Sc.) II Semester – 20 जुलाई 2026

Bachelor of Science (B.Sc.) IV Semester – 20 जुलाई 2026

Bachelor of Commerce (B.Com.) II Semester – 20 जुलाई 2026 Rajju Bhaiya University Result 2026 Direct Link B.A II Semester, B.A IV Semester, B.Sc. II Semester, B.Sc. IV Semester और B.Com. II Semester के छात्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। रिजल्ट लिंक prsuniv.ac.in पर उपलब्ध करा दिया गया है। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को रोल नंबर, कोर्स का नाम, ईयर सहित अन्य जानकारी दर्ज करनी होगी।