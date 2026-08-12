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RPSC 1st Grade Teacher Result 2026 OUT: राजस्थान स्कूल लेक्चरर History और Chemistry विषयों का रिजल्ट जारी, PDF यहां देखें

By Vijay Pratap Singh
Last Updated: Aug 12, 2026, 11:00 IST

RPSC 1st Grade Teacher Result 2026 OUT: आरपीएससी ने ग्रेड 1 टीचर भर्ती परीक्षा के History और Chemistry विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब RPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

RPSC 1st Grade Teacher Result 2026 PDF डाउनलोड करें।
RPSC 1st Grade Teacher Result 2026 PDF डाउनलोड करें।

RPSC 1st Grade Teacher Result 2026 OUT: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने स्कूल लेक्चरर (स्कूल एजूकेशन) - 2025 भर्ती परीक्षा के इतिहास और रसायन विज्ञान विषयों के परिणाम जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर रिजल्ट और कटऑफ PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

आयोग ने History और Chemistry दोनों Subjects के लिए Result Preamble, Provisional Cutoff Marks for Eligibility Checking और Disqualified Candidates List अलग-अलग जारी की है। उम्मीदवार अपने विषय के अनुसार PDF में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। हमने उम्मीदवारों की आसानी के लिए रिजल्ट और कट ऑफ के साथ अयोग्य उम्मीदवारों की सूची नीचे दी है। 

RPSC School Lecturer History Result 2026 OUT

RPSC ने School Lecturer (School Education) - 2025 के History विषय का परिणाम जारी कर दिया है। इसके साथ ही आयोग ने पात्रता जांच के लिए Provisional List और Cutoff Marks भी जारी किए हैं।

इसके अलावा History विषय में अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों की अलग सूची भी जारी की गई है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से History Result और Cutoff PDF डाउनलोड करके अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

यहां क्लिक करें-

Result Preamble and Cutoff Marks (Provisional List for Eligibility Checking) for School Lecturer (School Edu.) - 2025 (History)

यहां क्लिक करें-

List of Disqualified Candidates for School Lecturer (School Edu.) - 2025 (History)

RPSC 1st Grade Chemistry Result 2026 OUT

आयोग ने Chemistry विषय के लिए भी School Lecturer भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार Chemistry के लिए जारी Result Preamble और Provisional Cutoff Marks की PDF में अपना रोल नंबर और संबंधित जानकारी देख सकते हैं। RPSC ने Chemistry विषय के Disqualified Candidates की सूची भी जारी की है। उम्मीदवार रिजल्ट के साथ इस सूची को भी जरूर चेक करें।

यहां क्लिक करें-

Result Preamble and Cutoff Marks (Provisional List for Eligibility Checking) for School Lecturer (School Edu.) - 2025 (Chemistry)

यहां क्लिक करें-

List of Disqualified Candidates for School Lecturer (School Edu.) - 2025 (Chemistry)

RPSC 1st Grade Result 2026 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना राजस्थान स्कूल लेक्चरर रिजल्ट चेक कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले RPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. होम पेज पर Candidate Information सेक्शन में Result पर क्लिक करें।

  3. फिर School Lecturer (School Education) - 2025 से संबंधित रिजल्ट लिंक खोलें।

  4. अब History या Chemistry विषय की संबंधित PDF चुनें।

  5. PDF डाउनलोड करके खोलें।

  6. Ctrl+F की मदद से अपना रोल नंबर सर्च करें।

  7. रिजल्ट और कटऑफ की PDF को सेव करके रख लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive - Editorial

Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.

He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.

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First Published: Aug 12, 2026, 11:00 IST

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