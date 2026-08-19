RSSB Computer Instructor Admit Card 2026 Out: हॉल टिकट पीडीएफ डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
RSSB Computer Instructor Admit Card 2026: आरएसएसबी ने राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एडमिट कार्ड जारी किया है। परीक्षा का आयोजन 22 और 23 अगस्त को किया जाएगा। उम्मीदवार हॉल टिकट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लेख में दिए लिंक पर क्लिक करें।
RSSB Computer Instructor Admit Card 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एडमिट कार्ड जारी किया है। हॉल टिकट एसएसओ पोर्टल पर या recruitment.rajasthan.gov.in पर जाकर उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा का आयोजन 22 अगस्त और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा का आयोजन 23 अगस्त को किया जाएगा।
आरएसएसबी की ओर से सिटी स्लिप 14 अगस्त को जारी की गई थी। जिसके बाद आज 19 अगस्त को हॉल टिकट जारी की गई है।
RSSB Computer Instructor Admit Card 2026 Download Link
RSSB कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक उम्मीदवार की SSO ID के माध्यम से उपलब्ध है। उम्मीदवार RSSB के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध करा दिया गया है।
यहां क्लिक करें - RSSB कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एडमिट कार्ड 2026
RSSB कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार RSSB कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर सिटी स्लिप 2026 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप फॉलो कर सकते हैं:
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आरएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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संबंधित उम्मीदवार लॉगिन/एसएसओ अनुभाग खोलें।
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अपने एसएसओ आईडी और आवश्यक क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉग इन करें।
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कंप्यूटर प्रशिक्षक एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
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भविष्य में संदर्भ के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
RSSB Computer Instructor Exam 2026: टाइम टेबल
आरएसएसबी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा 2026 के शहर की जानकारी आवंटित परीक्षा जिले के विवरण के माध्यम से प्रदान की जाती है। उम्मीदवारों को पहले से ही अपना आवंटित जिला जांच कर लेना चाहिए और अपनी यात्रा व्यवस्था करनी चाहिए। परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार है:
|पोस्ट
|परीक्षा तिथि
|शिफ्ट 1
|शिफ्ट 2
|बुनियादी कंप्यूटर प्रशिक्षक
|22 अगस्त, 2026
|सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
|दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक
|वरिष्ठ कंप्यूटर प्रशिक्षक
|23 अगस्त, 2026
|सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
|दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक
RSSB कंप्यूटर प्रशिक्षक परीक्षा दिवस के निर्देश
उम्मीदवारों को परीक्षा के निर्धारित समय से दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना चाहिए। परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले तक ही प्रवेश की अनुमति होगी, जिसके बाद परीक्षा केंद्र के द्वार बंद कर दिए जाएंगे।
उम्मीदवारों को निम्नलिखित चीजें साथ लानी चाहिए:
- ई-प्रवेश पत्र
- मूल फोटो पहचान पत्र
- निर्धारित अनुसार पासपोर्ट आकार की हालिया रंगीन तस्वीरें।
- बॉल पेन
उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, स्मार्टवॉच, बैग, किताबें, नोटबुक या अन्य इलेक्ट्रॉनिक/संचार उपकरण जैसी प्रतिबंधित वस्तुएं नहीं ले जानी चाहिए।
Executive - Editorial
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Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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