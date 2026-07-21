RSSB Computer Instructor Previous Year Paper: राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र पीडीएफ
RSSB Computer Instructor Previous Year Paper: राजस्थान बेसिक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा अगस्त में आयोजित होने जा रही है। ऐसे में उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने से पहले परीक्षा पैटर्न, कठिनाई स्तर और महत्वपूर्ण विषयों को समझना जरूरी है। इस लेख में पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र दिए गए हैं, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराए गए हैं।
RSSB Computer Instructor Previous Year Paper: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) राजस्थान के विभिन्न सरकारी शिक्षण संस्थानों में बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पदों की रिक्तियों को भरने के लिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। इस वर्ष कुल 3951 रिक्त पदों को भरा जाएगा। परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को परीक्षा पैटर्न, कठिनाई स्तर और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण विषयों को समझने के लिए पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करना चाहिए।
पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करने से उम्मीदवारों को अपनी तैयारी के स्तर का आकलन करने और समस्या समाधान कौशल में सुधार करने में मदद मिलती है। आरएसएसबी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक यहां देखें।
RSMSSB Computer Instructor Previous Year Paper: पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र
आरएसएसबी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को नियमित रूप से हल करके, उम्मीदवार अपने समय प्रबंधन कौशल और सटीकता में सुधार कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। प्रश्न पत्रों से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक एवं प्रशिक्षक परीक्षा के प्रत्येक पेपर में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न दो अंकों का होता है। परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की जाती है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रश्न पत्र पीडीएफ डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध करा दिया गया है।
RSSB कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र का PDF डाउनलोड करें
अगस्त में होने वाली आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं ताकि परीक्षा पैटर्न, प्रश्नों के प्रकार और कठिनाई स्तर को समझ सकें। नीचे दी गई टेबल में पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र पीडीएफ डाउनलोड करें।
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बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पेपर 1 (18/6/2022)
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बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पेपर 2 (18/6/2022)
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वरिष्ठ कंप्यूटर प्रशिक्षक पेपर 1 (19/6/2022)
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वरिष्ठ कंप्यूटर प्रशिक्षक पेपर 2 (19/6/2022)
RSSB Computer Instructor Previous Year Question Paper: प्रश्न पत्रों को हल करने के लाभ
राजस्थान बेसिक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा का आयोजन अगस्त में होने जा रहा है। ऐसे में पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करना मददगार साबित हो सकता है। इससे परीक्षा पैटर्न, प्रश्नों के रुझान और कठिनाई स्तर को समझने में मदद मिलती है। प्रश्न पत्रों को हल करने के निम्नलिखित लाभ होते हैं:
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इससे परीक्षा के पैटर्न और प्रश्नों को समझने में मदद मिलती है।
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यह पिछले परीक्षाओं से महत्वपूर्ण और अक्सर पूछे जाने वाले विषयों की पहचान करता है।
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इससे गति, सटीकता और समय प्रबंधन में सुधार होता है।
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वास्तविक परीक्षा स्तर का अभ्यास और आत्मविश्वास बढ़ता है।
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इससे हमें अपनी ताकत और कमजोरियों का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है।
Executive - Editorial
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