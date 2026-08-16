RSSB Stenographer Final Cut off 2026: राजस्थान स्टेनोग्राफर कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट जारी
RSSB Stenographer Final Cut off 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने स्टेनोग्राफर/निजी सहायक ग्रेड II की कट ऑफ जारी कर दी है। उम्मीदवार कैटेगरी वाइज कट ऑफ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
RSSB Stenographer Final Cut off 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने स्टेनोग्राफर/निजी सहायक ग्रेड II रिजल्ट 15 अगस्त को जारी कर दिया है। बोर्ड ने रिजल्ट के साथ - साथ कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए हैं। बोर्ड द्वारा पात्रता की जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद शासन सचिवालय के 174, अधीनस्थ विभाग/ कार्यालय में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 234 एवं कुल 410 उम्मीदवारों का चयन किया गया है।
RSSB Rajasthan Stenographer Final Cut off 2026: हाइलाइट्स
उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में आरएसएसबी स्टेनोग्राफर अंतिम परिणाम 2026 के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:
|
विवरण
|
विवरण
|
संगठन
|
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) / आरएसएमएसएसबी
|
पोस्ट नाम
|
स्टेनोग्राफर एवं पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड-II
|
कुल रिक्तियां
|
474 पोस्ट
|
प्रथम चरण के परिणाम की तिथि
|
23 दिसंबर, 2024
|
चरण II परीक्षा तिथि
|
29 जून, 2025
|
परिणाम प्रकार
|
चरण II (कौशल परीक्षण / टाइपिंग परीक्षण) का परिणाम
|
परिणाम घोषित होने की तिथि
|
15 अगस्त, 2026
|
शामिल श्रेणियाँ
|
टीएसपी और नॉन-टीएसपी
|
लॉगिन विवरण आवश्यक है
|
पंजीकरण/रोल नंबर और जन्म तिथि
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
rssb.rajasthan.gov.in
Rajasthan Stenographer Final Cut off 2026: कट ऑफ मार्क्स
आरएसएसबी की ओर से स्टेनोग्राफर/निजी सहायक ग्रेड II पद पर अंतिम कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवार कैटेगरी वाइज स्टेनोग्राफर और निजी सहायक ग्रेड II की कट ऑफ नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं।
Secretariat कट ऑफ मार्क्स
|
कैटेगरी
|
सब-कैटेगरी
|
कट-ऑफ अंक
|
GEN
|
GEN
|
238.1255
|
|
FEM
|
238.1255
|
|
WD
|
215.5812
|
|
DIV
|
188.4753
|
|
EX
|
NA
|
GEN-EWS
|
GEN
|
223.0449
|
|
FEM
|
233.0449
|
|
WD
|
NA
|
|
DV
|
NA
|
SC
|
GEN
|
216.7764
|
|
FEM
|
216.7764
|
|
WD
|
NA
|
|
DV
|
NA
|
ST
|
GEN
|
217.7053
|
|
FEM
|
217.7053
|
|
WD
|
NA
|
|
DV
|
NA
|
0BC
|
GEN
|
233.5597
|
|
FEM
|
233.5597
|
|
WD
|
NA
|
|
DV
|
NA
ARD (Non-TSP)
|
कैटेगरी
|
जनरल
|
महिला
|
GEN
|
227.4974
|
227.4974
|
GEN-EWS
|
224.4690
|
224.4690
|
SC
|
214.6164
|
–
|
ST
|
224.9844
|
–
|
OBC
|
224.4294
|
224.4294
ARD (TSP)
|
कैटेगरी
|
जनरल
|
GEN
|
228.7300
RSSB Stenographer Cut off 2026: ऑनलाइन कट ऑफ कैसे डाउनलोड करें?
-
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन में जाएं।
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स्टेनोग्राफर/पीए ग्रेड 2 2024: Final Recommendation and Cut-Off Marks लिंक पर क्लिक करें।
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अब रिजल्ट की फाइनल पीडीएफ फाइल डाउनलोड होकर खुल जाएगी।
-
रिजल्ट पीडीएफ में अपना रोल नंबर सर्च करके अपना चयन और कट-ऑफ चेक करें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.