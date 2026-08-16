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RSSB Stenographer Final Cut off 2026: राजस्थान स्टेनोग्राफर कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट जारी

By Priyanka Pal
Last Updated: Aug 16, 2026, 13:13 IST

RSSB Stenographer Final Cut off 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने स्टेनोग्राफर/निजी सहायक ग्रेड II की कट ऑफ जारी कर दी है। उम्मीदवार कैटेगरी वाइज कट ऑफ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 

RSSB Stenographer Final Cut off 2026: राजस्थान स्टेनोग्राफर कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट जारी
RSSB Stenographer Final Cut off 2026: राजस्थान स्टेनोग्राफर कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट जारी

RSSB Stenographer Final Cut off 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने स्टेनोग्राफर/निजी सहायक ग्रेड II रिजल्ट 15 अगस्त को जारी कर दिया है। बोर्ड ने रिजल्ट के साथ - साथ कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए हैं। बोर्ड द्वारा पात्रता की जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद शासन सचिवालय के 174, अधीनस्थ विभाग/ कार्यालय में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 234 एवं कुल 410 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। 

RSSB Rajasthan Stenographer Final Cut off 2026: हाइलाइट्स

उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में आरएसएसबी स्टेनोग्राफर अंतिम परिणाम 2026 के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:

विवरण

विवरण

संगठन

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) / आरएसएमएसएसबी

पोस्ट नाम

स्टेनोग्राफर एवं पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड-II

कुल रिक्तियां

474 पोस्ट

प्रथम चरण के परिणाम की तिथि

23 दिसंबर, 2024

चरण II परीक्षा तिथि

29 जून, 2025

परिणाम प्रकार

चरण II (कौशल परीक्षण / टाइपिंग परीक्षण) का परिणाम

परिणाम घोषित होने की तिथि

15 अगस्त, 2026

शामिल श्रेणियाँ

टीएसपी और नॉन-टीएसपी

लॉगिन विवरण आवश्यक है

पंजीकरण/रोल नंबर और जन्म तिथि

आधिकारिक वेबसाइट

rssb.rajasthan.gov.in

Rajasthan Stenographer Final Cut off 2026: कट ऑफ मार्क्स

आरएसएसबी की ओर से स्टेनोग्राफर/निजी सहायक ग्रेड II पद पर अंतिम कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवार कैटेगरी वाइज स्टेनोग्राफर और निजी सहायक ग्रेड II की कट ऑफ नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं। 

Secretariat कट ऑफ मार्क्स

कैटेगरी 

सब-कैटेगरी 

कट-ऑफ अंक

GEN

GEN

238.1255

 

FEM

238.1255

 

WD

215.5812

 

DIV

188.4753

 

EX

NA

GEN-EWS

GEN

223.0449

 

FEM

233.0449

 

WD

NA

 

DV

NA

SC

GEN

216.7764

 

FEM

216.7764

 

WD

NA

 

DV

NA

ST

GEN

217.7053

 

FEM

217.7053

 

WD

NA

 

DV

NA

0BC

GEN

233.5597

 

FEM

233.5597

 

WD

NA

 

DV

NA

ARD (Non-TSP)

कैटेगरी

जनरल

महिला

GEN

227.4974

227.4974

GEN-EWS

224.4690

224.4690

SC

214.6164

ST

224.9844

OBC

224.4294

224.4294

ARD (TSP)

कैटेगरी

जनरल

GEN

228.7300

RSSB Stenographer Cut off 2026: ऑनलाइन कट ऑफ कैसे डाउनलोड करें?

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन में जाएं।

  3. स्टेनोग्राफर/पीए ग्रेड 2 2024: Final Recommendation and Cut-Off Marks लिंक पर क्लिक करें।

  4. अब रिजल्ट की फाइनल पीडीएफ फाइल डाउनलोड होकर खुल जाएगी।

  5. रिजल्ट पीडीएफ में अपना रोल नंबर सर्च करके अपना चयन और कट-ऑफ चेक करें।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Executive - Editorial

Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.

Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.

Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.

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First Published: Aug 16, 2026, 13:08 IST

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