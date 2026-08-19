UK Board Compartment Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट ubse.uk.gov.in यहां करें चेक
UK Board Compartment Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कक्षा 10वीं, 12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट जारी करने जा रहा है। कंपार्टमेंट परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवार लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से मार्कशीट करें चेक।
UK Board Compartment Result 2026: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद् (UBSE) हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट का रिजल्ट 19 अप्रैल को जारी करने जा रहा है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uaresults.nic.in और ubse.uk.gov.in पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। परिणाम घोषित होने के बाद परीक्षार्थी अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकेंगे।
यह सुधार परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो अपने पिछले परीक्षा परिणामों में सुधार करना चाहते हैं। 19 अगस्त को जारी होने वाला यह परिणाम बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा।
UK Board Result 2026 Class 12th Link: रिजल्ट जल्द
उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक एक्टिव नहीं किया है। लिंक एक्टिव होने के बाद छात्रों की सुविधा के लिए डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध करा दिया जाएगा।
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उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026
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यहां क्लिक करें
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उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026
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यहां क्लिक करें
परिषद ने छात्रों को सलाह दी है कि वे परिणाम से संबंधित जानकारी के लिए निर्धारित समय के बाद वेबसाइट पर विजिट करें। रिजल्ट देखने के लिए परीक्षार्थियों को अपना आवश्यक विवरण जैसे रोल नंबर तैयार रखना होगा, ताकि वेबसाइट पर परिणाम आसानी से चेक किया जा सके।
UBSE Board 10th 12th Compartment Marksheet 2026: मार्कशीट में उल्लेखित डिटेल्स
उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं कंपार्टमेंट मार्कशीट में ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। जिस छात्र - छात्राएं लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे। मार्कशीट डाउनलोड करने से पहले छात्र निम्नलिखित डिटेल्स को चेक जरूर कर लें:
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छात्र/छात्रा का नाम
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रोल नंबर
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परीक्षा का नाम
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कक्षा
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विषय
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अंक
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श्रेणी आदि
UK Board Compartment Result 2026 ऑनलाइन रिजल्ट कैसे चेक करें?
यूके बोर्ड कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026 ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें।
स्टेप 1 सबसे पहले बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट .ubse.uk.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, 'Board Exam – Improvement Exam – Imp Exam 2026 Result पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अब अपना रोल नंबर और जन्म तिथि जैसी डिटेल्स दर्ज करें।
स्टेप 4 यूके बोर्ड कंपार्टमेंट 12वीं, और यूके बोर्ड कंपार्टमेंट रिजल्ट 10वीं 2026 पर क्लिक कर डाउनलोड करें।
स्टेप 5 रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 6 पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.