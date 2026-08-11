UP Scholarship 2026-27 Registration Date: 9वीं से 12वीं के छात्र scholarship.up.gov.in पर ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

UP Scholarship 2026-27: उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग ने शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए स्कॉलरशिप पोर्टल scholarship.up.gov.in पर 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑफिशियल तौर से आज यानी 11 अगस्त 2026 से शुरू कर दी है। जो छात्र प्री-मैट्रिक यानी कक्षा 9 व 10 और पोस्ट-मैट्रिक इंटरमीडिएट कक्षा 11 व 12 में शामिल है, वे ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन को पूरा कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप योजना कामुख्य उद्देश्य एलिजिबल छात्रों को सहायता प्रदान करना है ताकि आर्थिक तंगी उनकी शिक्षा को पूरा होने से रोके नहीं। साथ ही, टाइम पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने से छात्रों के स्कॉलरशिप की राशि डायरेक्ट उनके डीबीटी (DBT) मोड से बैंक खाते में आएगी। UP Scholarship 2026-27 से जुड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें। इस टेबल में सभी चीजों की डिटेल्ड जानकारी दी गई है।

इवेंट शुरू होने वाली डेट लास्ट डेट कक्षा 9 व 11 11 अगस्त 2026 21 सितंबर 2026 कक्षा 10 व 12 11 अगस्त 2026 25 अगस्त 2026 UG/PG/Diploma 15 सितंबर 2026 31 अक्टूबर 2026 विद्यालय द्वारा फॉर्म फॉरवर्ड करने की लास्ट डेट 16 सितंबर 2026 10 नवंबर 2026 बैंक खाते में छात्रवृत्ति का हस्तांतरण 29 सितंबर 2026 05 अक्टूबर 2026 बैंक खाते में छात्रवृत्ति का हस्तांतरण फ्रेश 25 जनवरी 2027 31 जनवरी 2027 UP Board Scholarship 2026-27 Portal Active Link - यहां क्लिक करें उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगी? उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप 2026-27 कक्षा 9 से 12 तक सभी छात्रों के लिए आज यानी 11 अगस्त 2026 से शुरू हो गई है। इस समयसीमा में पहली बार स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले और नवीनीकरण के इच्छुक पहले के लाभार्थी छात्र दोनों शामिल हैं।

क्या 25 अगस्त तक ही जमा होंगे फॉर्म? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद छात्रों को पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म के साथ सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट अटैच करके स्कूल में जमा करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर्म की हार्ड कॉपी स्कूल में जमा करने की लास्ट डेट 25 अगस्त 2026 निर्धारित है। 9 और 11 में एडमिशन लेने वाले नए छात्रों को 21 सितंबर, 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को वेबसाइट पर जाकर सबमिट करने होंगे। साथ ही, 10वीं और 12वीं के वे छात्र जो नवीनीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनके लिए टाइम-लीमिट कम है। इस दोनों कक्षाओं के छात्रों को 25 अगस्त, 2026 तक प्रक्रिया को पूरा करना होगा। स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूपी स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए छात्रों को इन निम्नलिखित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना होगा, तभी छात्र रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। छात्र उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी ही होना चाहिए।

इस स्कॉलरशिप के लिए छात्र कक्षा 9, 10, 11 या 12 में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में होना चाहिए।

आय सीमा

SC / ST कैटेगरी: पारिवारिक वार्षिक आय 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।



OBC / General / Minority कैटेगरी: पारिवारिक वार्षिक आय 2,00,000 तक मान्य मानी जाएगी।