[लिंक एक्टिव] UPSC CMS Answer Key 2026: यूपीएससी सीएमएस उत्तर कुंजी upsc.gov.in पर जारी, यहां देखें पेपर 1, 2 रिस्पॉन्स शीट PDF लिंक
UPSC CMS Answer Key 2026: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज 5 अगस्त को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर UPSC CMS 2026 परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार जिसने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे अब upsc.gov.in पर जाकर अपनी यूपीएससी CMS आंसर की 2026 डाउनलोड कर सकते हैं।
UPSC CMS Answer Key 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 5 अगस्त 2026 को Combined Medical Services (CMS) Examination 2026 की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने UPSC CMS 2026 परीक्षा में भाग लिया था, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर पेपर-1 और पेपर-2 की आंसर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार उत्तर कुंजी की सहायता से अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं।
यहां क्लिक करें: UPSC CMS Answer Key 2026 Official Link (Active)
UPSC CMS Answer Key 2026 PDF कैसे डाउनलोड करें?
यूपीएससी CMS आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके पेपर 1, 2 की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं:
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UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
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वेबसाइट के होमपेज पर "Answer Keys" सेक्शन खोलें।
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फिर "Combined Medical Services Examination 2026" लिंक पर क्लिक करें।
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इसके बाद पेपर 1 या पेपर 2 की PDF चुनें।
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अब आंसर की PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी।
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PDF डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लेकर अपने उत्तरों का मिलान करें।
UPSC CMS Answer Key 2026 में क्या-क्या होगा?
आधिकारिक यूपीएससी सीएमएस उत्तर कुंजी 2026 में पेपर 1 और पेपर 2 के सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए जाएंगे। इसकी मदद से उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और परीक्षा में संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। अगर आयोग किसी सवाल के बारे में कोई नोटिफ़िकेशन जारी करता है, तो उससे जुड़ी सभी जानकारी उसके ऑफ़िशियल पोर्टल पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
UPSC CMS Marking Scheme क्या है?
UPSC CMS उत्तर कुंजी 2026 की मदद से उम्मीदवार अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए उन्हें परीक्षा की मार्किंग स्कीम को समझना होगा। पेपर 1 में 120 प्रश्न होते हैं, जो कुल 250 अंकों के होते हैं। वहीं, पेपर 2 में 3 भागों में विभाजित 12 प्रश्न होते हैं, जिनके लिए भी 250 अंक निर्धारित हैं। परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.33 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाती है।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.