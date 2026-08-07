AIIMS MSc Nursing Result 2026: नर्सिंग राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, aiimsexams.ac.in से करें चेक

AIIMS MSc Nursing Seat Allotment 2026: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली ने एमएससी (MSc) नर्सिंग एजमिशन 2026 के लिए Round 1 के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट ऑफिशियल तौर पर जारी कर दिया है। इस काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हुए छात्र अब एम्स की ऑफिशियल एग्जाम वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर रिजल्ट और अलॉटेड सीट में मिले कॉलेज को चेक कर सकते हैं।

AIIMS MSc नर्सिंग के पहले राउंड के अलॉटमेंट का रिजल्ट 14 से 18 जुलाई 2026 तक छात्रों द्वारा दिए गए ऑप्शन के आधार पर जारी कर दिया गया है। यह सीट अलॉटमेंट लिस्ट एक पीडीएफ (PDF) में जारी की गई है, जिसमें पास हुए छात्रों के रोल नंबर, रैंक, कैटेगरी और अलॉट किए गए कॉलेजों की पूरी जानकारी दी गई है।

AIIMS MSc Nursing 2026 से जुड़ी इंपोर्टेंट डेट्स और डिटेल्स

जिन छात्रों का नाम इस लिस्ट में शामिल है, उन्हें दिए गए टाइम पीरियड के अंदर अपनी सीट को स्वीकार करना होगा। साथ ही, मिले गए कॉलेजों में सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्ट करना होगा। छात्र राउंड 1 से जुड़ी सभी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।