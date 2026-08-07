UP Board Compartment Result 2026: UPMSP 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट जल्द होगा जारी, upmsp.edu.in पर रोल नंबर से ऐसे करें चेक

UP Board Compartment Result 2026 Class 10, 12 Updates: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा 10वीं (हाईस्कूल) और 12वीं (इंटरमीडिएट) के कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2026 का रिजल्ट अगस्त के दूसरे हफ्ते तक किसी भी समय जारी किया जा सकता है। जुलाई 2026 के इस सेशन में आयोजित किए गए कंपार्टमेंट एग्जाम में शामिल हुए छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upresults.upmsp.edu.in और upmsp.edu.in पर रिजल्ट को देख पाएंगे।

यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद, छात्र 12वीं और 10वीं कंपार्टमेंट एग्जाम के स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही, बोर्ड द्वारा दोनों कक्षाओं के रिजल्ट 2026 को देखने के लिए वेबसाइट पर डायरेक्ट लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। UP 10वीं और 12वीं के स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने के लिए रोल नंबर और स्कूल कोड का इस्तेमाल करें।