Monsoon School Holiday Alert 2026: उत्तर भारत में मानसून एक बार फिर हाई लेवल में आ गया है। मौसम विभाग (IMD) ने मध्य प्रदेश (MP) और छत्तीसगढ़ (CG) के कई इलाकों में अगले 3 दिनों तक भारी से ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही, उत्तर प्रदेश और बिहार में नदियां का पानी बाढ़ का रूप ले रही है, जिस के कारण स्कूलो और कॉलेजो को बंद करने का आदेश लागू किया गया है।

उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश के कारण 33 गांवों और 40 सरकारी स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। साथ ही, बलिया में एक हफ्ते में 27 घर सरयू नदी में समा चुके हैं। इसी के कारण जल के बढ़ते भाव के कारण दिल्ली से जयपुर नेशनल हाईवे पर समेत कई सड़कों पर जाम लग गया है।

उत्तर प्रदेश: 40 से अधिक स्कूलों में भरा पानी, जानें किन नदियां उफान पर

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश के कारण नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी है। इस समस्या के कराण कई निचले इलाकों और गांवों में बाढ़ की स्थिति देखने को भी मिल रही है।