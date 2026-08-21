BSEB Bihar Board 10th Compartment Marksheet 2026: मार्कशीट जारी, X (Twitter) पर बोर्ड ने दी जानकारी, जानें कैसे करें Download

BSEB 10th Compartment Marksheet 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने कक्षा 10वीं यानी मैट्रिक के कंपार्टमेंटल और विशेष एग्जाम 2026 की ओरिजिनल मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट को 20 अगस्त 2026 से जारी कर दिए हैं। इस साल कंपार्टमेंट एग्जाम में शामिल हुए छात्रों की मार्कशीट अब ऑफिशियल वेबसाइट के साथ स्कूलों पर जारी कर दी गई है।

बोर्ड ने ऑफिशियल Social Media platform X हैंडल (@officialbseb) पर छात्रों के लिए यह जानकारी जारी की गई है, जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालयों से स्कूल प्रमुखों द्वारा मार्कशीट को प्राप्त कर सकते हैं। आयोग ने इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है।

BSEB का X (Twitter) पर बड़ा अपडेट: छात्रों को DEO ऑफिस नहीं पड़ेगा जाना

बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशइयल X (Twitter) हैंडल पर एक ऑफिशियल ट्वीट करते हुए छात्रों और पेरेंट्स को 10वीं की कंपार्टमेंट एग्जाम की मार्कशीट जारी होने की सूचना प्रदान की गई है। अब छात्रों को मार्कशीट लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से DEO कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है।