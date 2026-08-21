BSEB Bihar Board 10th Compartment Marksheet 2026: मार्कशीट जारी, X (Twitter) पर बोर्ड ने दी जानकारी, जानें कैसे करें Download
Bihar Board Marksheet Out: बीएसईबी ने 10वीं के विशेष और कंपार्टमेंटल एग्जाम 2026 की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट को 20 अगस्त 2026 को जारी कर दिए हैं। छात्रों को यह जानकारी बोर्ड ने कैसे दी, जानने के लिए यहां देखें।
BSEB 10th Compartment Marksheet 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने कक्षा 10वीं यानी मैट्रिक के कंपार्टमेंटल और विशेष एग्जाम 2026 की ओरिजिनल मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट को 20 अगस्त 2026 से जारी कर दिए हैं। इस साल कंपार्टमेंट एग्जाम में शामिल हुए छात्रों की मार्कशीट अब ऑफिशियल वेबसाइट के साथ स्कूलों पर जारी कर दी गई है।
बोर्ड ने ऑफिशियल Social Media platform X हैंडल (@officialbseb) पर छात्रों के लिए यह जानकारी जारी की गई है, जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालयों से स्कूल प्रमुखों द्वारा मार्कशीट को प्राप्त कर सकते हैं। आयोग ने इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है।
BSEB का X (Twitter) पर बड़ा अपडेट: छात्रों को DEO ऑफिस नहीं पड़ेगा जाना
बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशइयल X (Twitter) हैंडल पर एक ऑफिशियल ट्वीट करते हुए छात्रों और पेरेंट्स को 10वीं की कंपार्टमेंट एग्जाम की मार्कशीट जारी होने की सूचना प्रदान की गई है। अब छात्रों को मार्कशीट लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से DEO कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है।
#Bihar #BSEB #BiharBoard@BiharEducation_@mkrtiwari_bjp@samrat4bjp pic.twitter.com/P6ilIrTZzr— Bihar School Examination Board (@officialbseb) August 20, 2026
स्कूल के प्रिंसिपल जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से सभी छात्रों की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट को प्राप्त करेंगे। उसके बाद वह अपने स्कूलों मे जाकर सभी छात्रों को मार्कशीट प्रदान करेंगे। X पर जारी सूचना के अनुसार, यदि किसी छात्र की मार्कशीट में कोई गलती पाई जाती है, तो वह उसकी सूचना भी तुरंत स्कूल के माध्यम से बोर्ड को दें।
बिहार बोर्ड 10वीं कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 की मार्कशीट से जुड़ी मुख्य डिटेल्स
BSEB Class 10 Compartment Marksheet 2026 से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
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इवेंट
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डिटेल्स
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संचालन बोर्ड
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)
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एग्जाम का नाम
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मैट्रिक कंपार्टमेंटल और विशेष एग्जाम 2026
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इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स
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ओरिजिनल मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट
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DEO लेवल पर डिटेल्स
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20 अगस्त 2026 से जारी
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कैसे प्राप्क करें Marksheet
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संबंधित स्कूलों के माध्यम से
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ऑफिशियल वेबसाइट
Bihar Board 10th Compartment Exam 2026 से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डेट्स
बिहार बोर्ड 10वीं के कंपार्टमेंट एग्जाम में शामिल हुए छात्रों की मार्कशीट को ऑफिशियल तौर पर जारी कर दिया गया है। छात्र इन एग्जाम से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को यहां नीचे दी गई टेबल से जानें।
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इवेंट
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डेट्स
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मैट्रिक फाइमल एग्जाम 2026 का रिजल्ट जारी
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29 मार्च, 2026
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जांच, विशेष एग्जाम और कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो
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1 अप्रैल से 7 अप्रैल, 2026 तक
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विशेष/कम्पार्टमेंट एग्जाम के रिजल्ट जारी करने के लिए लक्षित समयसीमा की घोषणा कर दी गई है।
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31 मई, 2026 तक (बीएसईबी की पिछली घोषणा के अनुसार)
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विशेष और कंपार्टमेंटल एग्जाम 2026 की मार्कशीट और अनंतिम प्रमाण पत्र डीईओ कार्यालयों को भेज दिए गए हैं।
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20 अगस्त, 2026 से उपलब्ध
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बीएसईबी की ऑफिशियल नोटिस की डेट्स
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20 अगस्त, 2026
छात्र अपनी मार्कशीट कैसे और कहां से प्राप्त करें?
यदि आप इस साल 2026 10वीं के कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 में शामिल हुए थे, वह अब अपनी ओरिजिनल मार्कशीट को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
- छात्र मार्कशीट के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल या एग्जाम विभाग से जाकर मिलें।
- उनसे पूछे कि DEO ऑफिस से मिली मार्कशीट की डिलीवरी प्राप्त हो गई है या नहीं।
- फिर, स्कूल जाते समय अपने कंपार्टमेंट एग्जाम का एडमिट कार्ड (Admit Card) और पहचान पत्र जरूर ले जाएं।
- मार्कशीट लेते समय रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर करें।
- रजिस्टर में एंट्री करते समय छात्र अपना नाम, रोल कोड और रोल नंबर को ध्यान से फिल करें।
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A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.