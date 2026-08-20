(21 August 2026) School Closed Due to Rain Update: यूपी, बिहार, राजस्थान और झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट; जानें क्या कल बंद रहेंगे स्कूल?
21 August 2026, Heavy Rain & School Holiday Alert: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और झारखंड में भारी बारिश और बिजली का अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए क्या इन जिलों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और झारखंड में स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की जा सकती हैं।
School Closed Due to Rain Update: देशभर में मानसूनी बारिश का दौर काफी तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर और पूर्वी भारत के प्रमुख राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और झारखंड में भारी बिजली के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
कई जिलों में जलभराव, नदियों के उफान और आंधी-तूफान की आशंका को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और जिला मजिस्ट्रेट (DM) सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों में छुट्टी घोषित करने पर विचार कर रहे हैं। साथ ही, भारी बारिश को देखते हुए कल यानी 21 अगस्त 2026 की छुट्टी भी जारी की जा सकती है। छात्र स्कूलों और कॉलेजो की छुट्टी से जुड़ी जानकारी के बारे में जानने के लिए यहां पढ़ें।
IMD Monsoon Alert & School Holiday Updates (राज्यवार एक्सपेक्टेड स्थिति)
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राज्य
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मौसम विभाग का अलर्ट (IMD Alert Status)
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एक्सपेक्टेड प्रभाव / स्कूल छुट्टी अपडेट
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उत्तर प्रदेश (UP)
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पूर्वी और पश्चिमी यूपी में भारी से भारी बारिश का अलर्ट
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अधिक जलभराव वाले जिलों में DM लेवल से छुट्टी का आदेश संभव
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बिहार (Bihar)
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वज्रपात, आंधी (40-50 kmph) और मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी
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जिला प्रशासन परिस्थितियों के अनुसार ले सकता है फैसला
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राजस्थान (Rajasthan)
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जयपुर, कोटा, करौली, भरतपुर आदि जिलों में मेघगर्जन व बारिश
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निचले इलाकों में जलभराव पर स्थानीय छुट्टी एक्सपेक्टेड
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झारखंड (Jharkhand)
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डिप्रेशन के कारण तेज हवाएं और कई स्थानों पर भारी बारिश
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प्रभावित जिलों में एहतियातन स्कूल बंद होने का अलर्ट
स्टेट-वाइज मौसम का हाल और अलर्ट डिटेल्स
- उत्तर प्रदेश: लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर और पश्चिमी यूपी के जिलों में तेज मानसूनी बारिश का फोरकास्ट है। कई इलाकों में 50-70 किमी/घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है।
- बिहार: पटना, गया, भागलपुर और सीमांचल के इलाकों में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने का जोखिम है। छात्रों को खुले मैदानों से दूर रहने की हिदायत दी गई है।
- राजस्थान: पूर्वी और मध्य राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
- झारखंड: रांची, जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और डिप्रेशन के प्रभाव से बारिश जारी रहने का अनुमान है।
छात्र यहां से जानें कि कल किन-किन राज्य और राज्य के किन-किन इलाकों में छुट्टी रहेगी।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.