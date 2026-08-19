[OUT] BSF HCM Admit Card 2026: बीएसएफ हेड कांस्टेबल परीक्षा एडमिट कार्ड rectt.bsf.gov.in पर जारी, यहां से करें डाउनलोड

BSF HCM Admit Card 2026: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर बीएसएफ हेड कांस्टेबल (मंत्रालय) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (स्टेनोेग्राफर) की परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। बीएसएफ इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से बीएसएफ हेड कांस्टेबल (मंत्रालय) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (स्टेनोेग्राफर) के कुल 1752 रिक्त पदों की भरना चाहता है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल की परीक्षा में शामिल होेने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइ़ट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

BSF ASI Admit Card 2026 डाउनलोड लिंक

बीएसएफ हेड कांस्टेबल परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्निल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें।