BSPHCL Junior Account Clerk Result 2025: जारी हुआ जूनियर अकाउंट क्लर्क रिजल्ट, यहां bsphcl.co.in से PDF करें डाउनलोड

BSPHCL Junior Account Clerk Result 2025: बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) ने अपनी वेबसाइट bsphcl.co.in पर BSPHCL जूनियर अकाउंट क्लर्क Result 2025 घोषित कर दिया है। यह Result PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए Candidates के नाम और रोल नंबर हैं।

जिन Candidates ने रोजगार सूचना संख्या - 04/2024 के तहत जूनियर अकाउंट क्लर्क पद के लिए लिखित परीक्षा दी थी, वे BSPHCL की आधिकारिक वेबसाइट- bsphcl.co.in पर Result PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर Result को लेकर कोई आपत्ति है, तो Candidates 26 सितंबर, 2025 तक या उससे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

BSPHCL जूनियर अकाउंट क्लर्क Result 2025 डाउनलोड करें

जूनियर अकाउंट क्लर्क पदों के लिए Result PDF आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से इसे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं: