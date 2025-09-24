BSPHCL Junior Account Clerk Result 2025: जारी हुआ जूनियर अकाउंट क्लर्क रिजल्ट, यहां bsphcl.co.in से PDF करें डाउनलोड

BSPHCL Junior Account Clerk Result 2025: बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) ने अपनी वेबसाइट bsphcl.co.in पर BSPHCL जूनियर अकाउंट क्लर्क Result 2025 घोषित कर दिया है। यह Result PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए Candidates के नाम और रोल नंबर हैं।
जिन Candidates ने रोजगार सूचना संख्या - 04/2024 के तहत जूनियर अकाउंट क्लर्क पद के लिए लिखित परीक्षा दी थी, वे BSPHCL की आधिकारिक वेबसाइट- bsphcl.co.in पर Result PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर Result को लेकर कोई आपत्ति है, तो Candidates 26 सितंबर, 2025 तक या उससे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
BSPHCL जूनियर अकाउंट क्लर्क Result 2025 डाउनलोड करें
जूनियर अकाउंट क्लर्क पदों के लिए Result PDF आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से इसे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं:
बीएसपीएचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क परिणाम 2025
BSPHCL Junior Accountant Clerk Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण
जूनियर अकाउंट क्लर्क पदों के लिए लिखित परीक्षा का Result आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। Candidates इस Result के खिलाफ 26 सितंबर, 2025 तक या उससे पहले अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। Candidates के लिए भर्ती प्रक्रिया की मुख्य जानकारी नीचे दी गई है:
भर्ती निकाय
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड
पोस्ट नाम
जूनियर अकाउंट क्लर्क
परिणाम की स्थिति
बाहर
आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि
26 सितंबर, 2025
आधिकारिक वेबसाइट
bsphcl.co.in
BSPHCL Result 2025: ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके Result डाउनलोड कर सकते हैं-
- आधिकारिक वेबसाइट bsphcl.co.in पर जाएं।
- होमपेज पर, 'Regarding joining on the Post of JAC against Employment Notice No. - 04/2024' लिंक पर क्लिक करें।
- सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- आपको एक नई विंडो में Result PDF मिल जाएगा।
- भविष्य के लिए इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट ले लें।
