BTEUP Even Semester Result 2026 OUT: बीटीईयूपी सेमेस्टर और स्पेशल बैक पेपर रिजल्ट bteup.ac.in पर जारी, ये रहा स्कोरकार्ड Direct Link
BTEUP Even Semester Result 2026 OUT: बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उत्तर प्रदेश (BTEUP) ने जून 2026 सत्र की Even Semester, Main Only Final Semester, Diploma in Tool and Mould Making, Pharmacy Year और Special/Only Back Paper परीक्षाओं के नतीजे जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bteup.ac.in पर जाकर अपने Enrollment Number और अन्य आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करके रिजल्ट व मार्कशीट देख सकते हैं। छात्रों की सुविधा के लिए बीटीईयूपी रिजल्ट 2026 का डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध कराया गया है।
BTEUP Even Semester Result 2026 OUT: बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उत्तर प्रदेश (BTEUP) ने जून 2026 सत्र की विभिन्न परीक्षाओं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इसमें Even Semester, Main Only Final Semester, Diploma in Tool and Mould Making, Pharmacy Year और Special/Only Back Paper परीक्षा शामिल हैं। उम्मीदवार bteup.ac.in पर रोल नंबर दर्ज करके अपना स्कोरकार्ड और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट में विषयवार अंक, कुल अंक और रिजल्ट स्टेटस जैसी जानकारी दी गई है।
BTEUP Result 2026 OUT
BTEUP ने विभिन्न डिप्लोमा और फार्मेसी पाठ्यक्रमों की जून 2026 परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। छात्र Second और Fourth Semester, Final Semester, Diploma in Tool and Mould Making, Pharmacy Year और Back Paper परीक्षाओं का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने एनरोलमेंट नंबर की मदद से स्कोरकार्ड और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
BTEUP Even Semester Result 2026 Download Link
बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उत्तर प्रदेश (BTEUP) ने Even Semester (2nd, 4th, 6th Semester), Main Only Final Semester, Diploma in Tool and Mould Making, Pharmacy Year तथा Special/Only Back Paper परीक्षाओं के रिजल्ट 2026 का डाउनलोड लिंक एक्टिव कर दिया है। छात्र अब अपने Enrollment Number और Date of Birth की मदद से आधिकारिक वेबसाइट पर स्कोरकार्ड और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। बीटीईयूपी रिजल्ट 2026 चेक करने का डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध है।
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View Result of Main only second and fourth semester june 2026
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BTEUP Even Semester Result 2026 कैसे चेक करें?
स्टूडेंट्स अपना BTEUP ईवन सेमेस्टर परिणाम 2026 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें:
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BTEUP की आधिकारिक वेबसाइट bteup.ac.in पर जाएं।
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होमपेज पर Even Semester Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
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अपना Enrollment Number दर्ज करें।
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Submit बटन पर क्लिक करें।
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स्क्रीन पर आपकी विषयवार मार्कशीट दिखाई देगी।
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रिजल्ट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लेकर रख लें।
bteup.ac.in result: स्कोरकार्ड पर क्या-क्या विवरण उल्लिखित होंगे?
बीटीईयूपी (BTEUP) रिजल्ट 2026 डाउनलोड करने के बाद छात्र अपने स्कोरकार्ड में दी गई सभी जानकारी ध्यान से चेक कर लें। स्कोरकार्ड पर निम्नलिखित विवरण दर्ज होते हैं:
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छात्र का नाम
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एनरोलमेंट नंबर
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रोल नंबर
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कोर्स/ब्रांच का नाम
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सेमेस्टर
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कॉलेज का नाम
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विषयवार अंक
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कुल प्राप्त अंक
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पास/फेल (Result Status)
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परीक्षा सत्र
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रिजल्ट जारी होने की तिथि सहित अन्य विवरण
BTEUP पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए?
BTEUP इवन सेमेस्टर परीक्षा 2026 में पास होने के लिए छात्रों को थ्योरी विषयों में कम से कम 35% अंक और प्रैक्टिकल परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करना जरूरी है। जो छात्र निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल करेंगे, उन्हें परीक्षा में सफल माना जाएगा।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.