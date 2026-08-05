CBSE 12th Supplementary Exam Result 2026: डिजीलॉकर और ऑफिशियल पोर्टल पर इस डेट पर हो सकता है Result Live, देखें पूरी डिटेल

CBSE 12th Compartment Result 2026 Date: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित 12वीं के सप्लीमेंट्री एग्जाम 2026 में शामिल हुए 1.63 लाख से अधिक छात्रों को अपने रिजल्ट 2026 का काफी इंतजार है। CBSE बोर्ड द्वारा 12वीं के सप्लीमेंट्री थ्योरी एग्जाम को अलग-अलग सेंटर्स पर 28 जुलाई 2026 को आयोजित किया गया था। पिछले सालों के पैटर्न और मूल्यांकन प्रक्रिया को देखते हुए CBSE 12वीं के सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट अगस्त 2026 के दूसरे हफ्ते में जल्द ही जारी कर सकता है। 12वीं के इन एग्जाम में शामिल हुए सभी छात्र रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड की ऑफिशियल पोर्टल cbseresults.nic.in और ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर स्कोरकार्ड को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। साथ ही, वहां से ही डाउनलोड कर सकते हैं। CBSE Class 12 Supplementary Result 2026 से जुड़ी मुख्य हाइलाइट्स 12वीं के सप्लीमेंट्री एग्जाम और रिजल्ट से जुड़े सभी इंपोर्टेंट डेट्स को जानने के लिए छात्र नीचे दी गई इस टेबल को देखें।

इवेंट डिटेल्स एग्जाम आयोजक निकाय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) एग्जाम का नाम सीबीएसई 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम 2026 थ्योरी एग्जाम की डेट 28 जुलाई 2026 प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट्स 29 जुलाई से 4 अगस्त 2026 एग्जाम में शामिल कुल छात्र लगभग 1.63 लाख छात्र एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट अगस्त 2026 का दूसरा हफ्ता पासिंग मार्क्स कम से कम 33% मार्क्स ऑफिशियल वेबसाइट्स cbseresults.nic.in, cbse.gov.in, results.cbse.nic.in How to Check CBSE 12th Supplementary Result? BSE 12th Supplementary Result जारी होने के बाद छात्र रिजल्ट को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। 1. CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर विजिट करें। 2. होमपेज पर ‘CBSE Senior School Certificate (Class XII) Supplementary Examination Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें।