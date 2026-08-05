CBSE Class 10 Post-Result Facilities 2026: रिजल्ट के बाद बोर्ड ने शुरू की वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन की सुविधा, नोटिस जारी

CBSE Class 10 Main & Second Board Exam 2026: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 10वीं के Main Exam और Second Board Examination 2026 के रिजल्ट जारी करने के बाद छात्रों के लिए आंसर-की के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन की सुविधाएं ऑफिशियल रूप से शुरू कर दी गई हैं। बोर्ड ने इससे जुड़ी जानकारी के लिए वेबसाइट cbse.gov.in पर एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया है।

कब आयोजित रिए गए थे CBSE 10th Exam 2026?

CBSE 10वीं के द्वितीय बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी से 11 मार्च, 2026 तक आयोजित किए गए थे, वहीं द्वितीय बोर्ड/ सप्लीमेंट्री एग्जाम 15 मई से 1 जून, 2026 तक आयोजित किए गए थे, जिसमें मुख्य एग्जाम का रिजल्ट 15 अप्रैल 2026 और सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट 18 जुलाई, 2026 को जारी किया गया था।

मुख्य एग्जाम के रिजल्ट के बाद अब 10वीं के छात्रों की मूल्यांकन की गई आंसर-की को स्कैन करके मार्क्स का वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन करवा सकेंगे। साथ ही, इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए छात्रों को बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करना होगा।