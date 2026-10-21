CBSE Board Exams 2027: LOC सबमिशन की डेडलाइन आज! 10वीं-12वीं के छात्र तुरंत चेक करें ये जरूरी डिटेल्स

CBSE Class 10, 12 LOC Submission 2026-27 Closes Today: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा शैक्षणिक सेशन 2026–2027 के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (List of Candidates -LOC) जमा करने की प्रक्रिया सामान्य फीस (Normal Fee) के साथ 21 अक्टूबर 2026 को यानी आज समाप्त कर दी जाएगी।

सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में शामिल होने के लिए 'LOC' एक जरूरी डॉक्यूमेंट और ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है। इसके बिना कोई भी छात्र आने वाले सेशन 2027 के मुख्य बोर्ड एग्जाम में बैठने का एलिजिबल नहीं माना जाएगा। बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों और प्राचार्यों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे बिना किसी देरी के सभी छात्रों की डिटेल्स पोर्टल पर सबमिट और वेरिफाए करा लें।

CBSE LOC Submission 2026-27: मुख्य डिटेल्स और फीस

सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की LOC सबमिशन प्रक्रिया, डेट्स और लागू की गई फीस की पूरी डिटेल्स नीचे दी गई टेबल को देखें।