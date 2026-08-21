CG ITI Round 7 Merit List 2026 जारी, 10वीं-12वीं पास अभ्यर्थी ऐसे चेक करें स्टेट रैंक

CG ITI Round 7 Merit List 2026: छत्तीसगढ़ रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय ने सेशन 2026-27 में ITI प्रवेश के लिए राउंड 7 की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट cgiti.admissions.nic.in पर जाकर मेरिट लिस्ट की PDF देख और डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में अभ्यर्थी का नाम, स्टेट रैंक और अन्य जरूरी जानकारी दी गई है। मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक और आसान स्टेप्स की मदद ले सकते हैं। CG ITI Round 7 Merit List 2026 Direct Link-Active CG ITI Admission 2026-27 के तहत Round 7 Merit List 2026 का लिंक एक्टिव हो गया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट cgiti.admissions.nic.in पर जाकर अपनी स्टेट रैंक और मेरिट लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को उनकी रैंक के आधार पर आगे की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। उम्मीदवार संबंधित लिंक पर क्लिक करके Merit List PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपना नाम व रैंक ध्यान से चेक कर सकते हैं।

यहां क्लिक करें ITI 12th Passed Merit List Round 7 Session 2026-27 यहां क्लिक करें ITI 10th Passed Merit List Round 7 Session 2026-27 CG ITI Round 7 Merit List कैसे चेक करें? मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cgiti.admissions.nic.in पर जाएं। होम पेज पर NEWS & EVENTS सेक्शन पर क्लिक करें। ITI 10th, 12th Passed Merit List Round 7 Session 2026-27 संबंधित मेरिट लिस्ट लिंक चुनें। मेरिट लिस्ट की PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी। PDF में अपना नाम सर्च करें। भविष्य के लिए मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करके रख लें। मेरिट लिस्ट में क्या-क्या जानकारी मिलेगी? CG ITI Round 7 Merit List में उम्मीदवारों से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई है। इसमें मुख्य रूप से निम्न जानकारी उल्लिखित हो सकती है: अभ्यर्थी का नाम

स्टेट रैंक

आवेदन से संबंधित जानकारी

मेरिट में स्थान

अन्य प्रवेश संबंधी विवरण

उम्मीदवार अपनी रैंक के आधार पर आगे की प्रवेश प्रक्रिया और सीट अलॉटमेंट से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए मौका CG ITI Admission 2026-27 में अलग-अलग ट्रेड और संस्थानों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की मेरिट तैयार की गई है। 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार अपने आवेदन और योग्यता के अनुसार संबंधित ट्रेड में प्रवेश की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। राउंड 7 की मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए आधिकारिक निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आगे क्या करना होगा? जिन उम्मीदवारों का नाम Round 7 की मेरिट लिस्ट में शामिल है, उन्हें अब प्रवेश से संबंधित अगले चरण की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जारी निर्देशों को देखना चाहिए। सीट अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग, दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश की अंतिम तारीख जैसी जानकारी के लिए उम्मीदवार केवल आधिकारिक नोटिस को ही आधार बनाएं।