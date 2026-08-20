UPTET Result 2026: रिजल्ट से पहले पुराने शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, 2028 तक TET पास करने का मौका; नौकरी रहेगी सुरक्षित, प्रमोशन पर रोक!

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UP TET Result 2026 का लाखों अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है। इस साल यूपी टीईटी परीक्षा में कुल 17,70,714 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग जल्द ही परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। यूपीटेट का रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी किया जाएगा। UPTET परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपने रोल नंबर और जन्मतिथि की मदद से स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे। कब हुई थी यूपी टीईटी परीक्षा 2026? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का आयोजन 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को किया गया था। परीक्षा प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद आयोग ने 8 जुलाई 2026 को प्रोविजनल आंसर की जारी की थी। अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 14 जुलाई 2026 तक का समय दिया गया था। अब आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को यूपीटीईटी रिजल्ट का इंतजार है।

17,70,714 उम्मीदवार परीक्षा में हुए शामिल UPTET 2026 के लिए कुल 19,94,661 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 17,70,714 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। इस तरह परीक्षा में कुल 88.77 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई। परीक्षा में बड़ी संख्या में नए अभ्यर्थियों के साथ पहले से शिक्षक पद पर कार्यरत शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया। कक्षा 6 से 8 के लिए कितने उम्मीदवार शामिल हुए? उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए कुल 12,11,459 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 10,57,055 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इस स्तर पर कुल उपस्थिति 87.25 प्रतिशत रही, जबकि महिला अभ्यर्थियों की उपस्थिति 87 प्रतिशत दर्ज की गई। कक्षा 1 से 5 की परीक्षा में 91.12% अभ्यर्थी शामिल प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 की परीक्षा 3 जुलाई की दूसरी पाली और 4 जुलाई की पहली पाली में आयोजित हुई थी। इस परीक्षा के लिए 7,83,202 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जबकि 7,13,659 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इस स्तर पर कुल उपस्थिति 91.12 प्रतिशत रही। महिला अभ्यर्थियों की उपस्थिति 90.85 प्रतिशत दर्ज की गई।

UP TET Qualifying Marks: कितने अंकों पर पास होंगे? यूपी टीईटी परीक्षा में अलग-अलग वर्गों के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित हैं। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने के लिए 60 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे। वहीं ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग प्रतिशत 55 प्रतिशत निर्धारित है। वर्ग न्यूनतम क्वालिफाइंग प्रतिशत 150 में आवश्यक अंक सामान्य वर्ग 60% 90 अंक ओबीसी 55% 82 अंक एससी 55% 82 अंक एसटी 55% 82 अंक ईडब्ल्यूएस 55% 82 अंक नोट: दिए गए विवरण के अनुसार 55 प्रतिशत का 150 में गणितीय मान 82.5 अंक होता है। इसलिए अंतिम रूप से कितने अंक को क्वालिफाइंग माना जाएगा, इसकी पुष्टि यूपीटीईटी रिजल्ट या आधिकारिक नोटिस से करना सही होगा। क्या इस बार फेल होने पर पुराने शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी? UPTET 2026 में पहले से नौकरी कर रहे शिक्षकों ने भी परीक्षा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन शिक्षकों के लिए भी TET पास करना जरूरी हो गया है। हालांकि, अगर कोई पहले से कार्यरत शिक्षक इस बार UPTET पास नहीं कर पाता है और उसकी नौकरी को 5 साल या उससे अधिक हो चुके हैं, तो उसकी नौकरी तुरंत नहीं जाएगी। ऐसे शिक्षकों को 2028 तक TET पास करने का मौका दिया गया है। TET पास नहीं करने तक ऐसे शिक्षकों का प्रमोशन प्रभावित हो सकता है। वहीं, 2028 तक TET पास नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ नौकरी से हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसी कार्रवाई की जा सकती है।

यूपी टीईटी स्कोरकार्ड कितने समय तक मान्य रहेगा? UPTET का स्कोरकार्ड लाइफटाइम यानी आजीवन वैध रहेगा। इसका मतलब है कि जो उम्मीदवार तय किए गए क्वालिफाइंग मार्क्स लाकर परीक्षा पास कर लेता है, उसे दोबारा UPTET परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं होगी। UP TET Result 2026 कैसे चेक करें? यूपीटेट रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना यूपी टीईटी रिजल्ट 2026 चेक कर सकेंगे: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर UP TET Result 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। अब मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज करें। अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। इसके बाद Submit बटन पर क्लिक करें। आपका यूपी टीईटी रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। रिजल्ट में अपने अंक और क्वालिफाइंग स्टेटस चेक करें। भविष्य की जरूरत के लिए रिजल्ट का प्रिंटआउट निकाल कर रख लें। रिजल्ट चेक करने के लिए अभ्यर्थी रोल नंबर रखें तैयार

रिजल्ट अगस्त 2026 में कभी भी जारी किए जा सकते हैं, इसलिए उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर तैयार रखने चाहिए।अगर रोल नंबर याद नहीं है तो इसे अपने एडमिट कार्ड से देखकर अपने फोन में सेव कर लें। रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने की स्थिति में साइट धीमी भी हो सकती है। ऐसे में अभ्यर्थियों को परेशान होने के बजाय कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करना चाहिए। UP TET Result 2026 के बारे में कैंडिडेट्स नीचे दी तालिका में यूपीटीईटी रिजल्ट के बारे में सभी हाइलाइट्स देख सकते हैं। परीक्षा का नाम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 परीक्षा UPTET 2026 परीक्षा की तारीख 2, 3 और 4 जुलाई 2026 प्रोविजनल आंसर की 8 जुलाई 2026 आपत्ति की अंतिम तारीख 14 जुलाई 2026 परीक्षा में शामिल उम्मीदवार 17,70,714 कुल पंजीकृत उम्मीदवार 19,94,661 कुल उपस्थिति 88.77% रिजल्ट मोड ऑनलाइन रिजल्ट वेबसाइट upessc.up.gov.in स्कोरकार्ड की वैधता लाइफ टाइम

UP TET Result: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यूपी टीईटी रिजल्ट 2026 कब जारी होगा? विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी टीईटी रिजल्ट अगस्त 2026 में किसी भी समय जारी किया जा सकता है। हालांकि, रिजल्ट जारी होने की आधिकारिक तारीख की पुष्टि आयोग की ओर नही की गई है। यूपी टीईटी रिजल्ट कहां जारी होगा? यूपी टीईटी रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी किया जाएगा। यूपी टीईटी रिजल्ट चेक करने के लिए क्या चाहिए? रिजल्ट चेक करने के लिए अभ्यर्थियों को अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। सामान्य वर्ग के लिए यूपी टीईटी क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग प्रतिशत 60 प्रतिशत है। ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितने अंक जरूरी हैं? इन वर्गों के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग प्रतिशत 55 प्रतिशत निर्धारित है। क्या यूपी टीईटी का स्कोरकार्ड दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?