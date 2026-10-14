SSB Head Constable Ministerial Result 2026 (OUT): एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिजल्ट जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

SSB HC Ministerial Result 2026 Sarkari Result: सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.ssb.gov.in पर दिनांक 14 अक्टूूबर 2026 को हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा 07 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी। एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की सीबीटी परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। SSB Head Constable Result 2026 PDF Download एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की सीबीटी परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें। SSB HC Ministerial Result 2026 डाउनलोड लिंक क्लिक करें

SSB HC Result 2026 PDF - हाइलाइट्स एसएसबी विज्ञापन संख्या 338/RC/SSB/HC(Min)/2020 के तहत कुल 115 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में फिजिकल एफिशियंसी टेस्ट (PET), फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), कंप्यूटर लिखित परीक्षा (CBT), स्किल/टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल और मेरिट लिस्ट शामिल है। भर्ती की बाकी हाइलाइट्स नीचे टेबल में दी गई है। भर्ती प्राधिकरण का नाम सशस्त्र सीमा बल (SSB) विज्ञापन संख्या 338/RC/SSB/HC(Min)/2020 पद का नाम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्त पद 115 लिखित परीक्षा की तिथि 07 जुलाई 2026 रिजल्ट जारी होने की तिथि 14 अक्टूबर 2026 चयन प्रक्रिया फिजिकल एफिशियंसी टेस्ट (PET), फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), कंप्यूटर लिखित परीक्षा (CBT), स्किल/टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल और मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.ssb.gov.in

SSB Head Constable Ministerial Result 2026 डाउनलोड कैसे करें? एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की सीबीटी परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। आप नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप 1 - सबसे पहले एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.ssb.gov.in पर जाएं। स्टेप 2 - होम पेज पर What’s New सेक्शन देखें। स्टेप 3 - अब SSB Head Constable Ministerial Result 2026 लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 4 - रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें। स्टेप 5 - रिजल्ट की PDF कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। स्टेप 1 - रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर लें। SSB Head Constable Ministerial Exam Result में क्या-क्या डिटेल्स होती हैं? एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के रिजल्ट में आप ये डिटेल्स ध्यान से चेक कर सकते हैं।