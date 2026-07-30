CG PAT PVPT Result 2026 (Declared): छत्तीसगढ़ पीएटी-पीवीपीटी एग्जाम रिजल्ट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जारी, देखें टॉपर्स लिस्ट

CGSSB PAT-PVPT Results 2026: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam / CGSSB) ने प्री-एग्रीकल्चर टेस्ट (PAT) और प्री-वेटनरी पॉलिटेक्निक टेस्ट (PVPT) 2026 के रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर-की को वेबसाइट पर जारी कर दिया है। राज्य के सभी यानी कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुचिकित्सा सिलेब्स में एडमिशन की राह देख रहे हजारों छात्रों का इंतजार आज खत्म हो गया है।

अब सभी छात्र ऑफिशियल वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर अपने स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही, सीजीएसएसबी ने पीएटी, पीवीपीटी रिजल्ट व फाइनल आंसर-की से जुड़ा नोटिस भी जारी किया है।

CGSSB PAT-PVPT 2026, इस साल के एग्जाम में लेकेश्वर पटेल ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल यानी टॉपर बनकर बाजी मार ली है। छात्र वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट ही PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।

CG PAT & PVPT Exam 2026 रिजल्ट और अन्य डिटेल्स

CG PAT & PVPT Exam 2026 Result से जुड़ी सभी डिटेल्स जानने के लिए छात्र नीचे दी गई इस टेबल को देख सकते हैं।