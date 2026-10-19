D.El.Ed. Admission 2026 Final Counseling: 4th राउंड की काउंसलिंग शुरू, जानें डेट्स, गाइडलाइंस और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स
D.El.Ed. CET 2026 4th Round Counseling: चौथे चरण की काउंसलिंग के लिए तिथि-वार सूची, बायो-डाटा फॉर्म और प्रमाण पत्र का प्रारूप जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर और रैंक के अनुसार निर्धारित तिथि पर सुबह रिपोर्टिंग टाइम पर अपने सभी मूल दस्तावेजों और बायो-डाटा फॉर्म के साथ काउंसलिंग केंद्र पर उपस्थित हों।
D.El.Ed. CET 2026 Fourth Round Counselling Out: प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed. CET 2026) के लिए एडमिशन प्रक्रिया फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE / संबंधित परीक्षा प्राधिकरण) द्वारा 4th Round / Spot Counselling) की काउंसलिंग का डिटेल्ड शेड्यूल ऑफिशियल रूप से जारी कर दिया गया है।
जिन छात्रों को पिछले राउंड में सीट अलॉट नहीं हो पाई थी या जो काउंसलिंग में भाग लेने के मौके से चूक गए थे, उनके लिए यह मेरिट के आधार पर सीट को पक्का करने का एक बेहतरीन अवसर है।
HP D.El.Ed. CET 2026 4th Round Admission के लिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित डेट्स पर काउंसलिंग लेवल पर उपस्थित होने से पहले अपने सभी महत्वपूर्ण निर्देशों, डेट-वाइज लिस्ट और आवश्यक प्रमाण पत्रों को चेक करके जमा कर लें।
D.El.Ed. CET 2026 Fourth Round Counselling: मुख्य बिंदु
काउंसलिंग से संबंधित छात्रों को मुख्य डेट्स और डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें। साथ ही, टेबल में दी गई रिपोर्टिंग टाइम का भी ध्यान रखें।
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इवेंट
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ऑफिशियल डिटेल्स
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एग्जाम का नाम
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डी.एल.एड. कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (D.El.Ed. CET) 2026
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काउंसलिंग का राउंड
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4th राउंड
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मोड
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ऑफलाइन
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जरूरी डॉक्यूमेंट्स
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10वीं/12वीं मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, बायो-डाटा फॉर्म, चरित्र प्रमाण पत्र आदि
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उपस्थिति का टाइम
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सुबह 09:30 से 10:00 बजे तक (रिपोर्टिंग टाइम)
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ऑफिशियल वेबसाइट
4th राउंड काउंसलिंग के निर्देश क्या है?
- शारीरिक रूप से उपस्थिति होना अनिवार्य: काउंसलिंग में छात्रों को स्वयं उपस्थित होना होगा। किसी भी स्थिति में प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जाएगी (विशेष परिस्थिति के अतिरिक्त प्रशासनिक नियमों के अधीन)।
- समय-सारणी का पालन: डेट-वाइज लिस्ट में दर्शाए गए रोल नंबर और मेरिट रैंक के अनुसार ही छात्रों को निर्धारित डेट पर पहुंचना होगा।
- ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स: काउंसलिंग के समय सभी शैक्षणिक अंकपत्र, कैटेगरी/उप-कैटेगरी (Category/Sub-Category) प्रमाण पत्र, हिमाचली बोनाफाइड (या संबंधित राज्य डोमिसाइल), चरित्र प्रमाण पत्र और बायो-डाटा फॉर्म साथ लाना जरूरी है।
- सीट अलॉटमेंट नियम: सीटों का अलॉटमेंट छात्रों की मेरिट रैंक, कैटेगरी और संस्थानों में उपलब्ध वैकेंसी के आधार पर किया जाएगा।
4th राउंड काउंसलिंग की डेट-वाइज लिस्ट
बोर्ड द्वारा 4th राउंड काउंसलिंग को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए छात्रों को रोल नंबर और रैंक के आधार पर अलग-अलग दिनों में आमंत्रित किया गया है:
- प्रथम दिन (First Day): जनरल ओपन (General Open) और स्पोर्ट्स/फ्रीडम फाइटर कोटे के उच्च मेरिट छात्र।
- द्वितीय दिन (Second Day): ओबीसी (OBC), एससी (SC) और एसटी (ST) ओपन कैटेगरी के छात्र।
- तृतीय और फाइनल दिन (Third/Final Day): समस्त आरक्षित उप-कैटेगरी (EWS, PH, Single Girl Child आदि) और बची हुई वैकेसी की सीटों के लिए एलिजिबल छात्र।
HPBOSE D.El.Ed Counselling 2026 - यहां क्लिक करें
D.El.Ed. CET 2026 Counseling Schedule & Documents
बायो-डाटा फॉर्म (Bio-Data Form) और प्रमाण पत्र का प्रारूप काउंसलिंग लेवल पर एडमिशन करने से पहले हर छात्र को बायो-डाटा फॉर्म (Bio-Data Form) पूरी तरह भरकर लाना होगा। बायो-डाटा फॉर्म में निम्नलिखित डिटेल्स को भरे:
- व्यक्तिगत डिटेल्स: छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर
- और रोल नंबर।
- CET 2026 डिटेल्स: D.El.Ed. CET 2026 में प्राप्त मार्क्स और मेरिट रैंक।
- शैक्षणिक योग्यता: 10वीं एवं 12वीं परीक्षा के कुल मार्क्स, प्राप्त मार्क्सऔर प्रतिशत।
- कैटेगरी का सेलेक्शन: यूआर (UR), ओबीसी (OBC), एससी (SC), एसटी (ST), ईडब्ल्यूएस (EWS) या अन्य उप-कैटेगरी।
प्रमाण पत्रों का प्रारूप:
- कैरेक्टर सर्टिफिकेट: अंतिम पढ़े गए संस्थान द्वारा जारी किया गया हो (6 महीने से अधिक पुराना न हो)।
- कैटेगरी प्रमाण पत्र: सक्षम अधिकारी (सब्डीविज़न मजिस्ट्रेट/तहसीलदार) द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.