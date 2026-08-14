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[OUT] Delhi University Result 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी-पीजी सेमेस्टर परीक्षा परिणाम घोषित, exam.du.ac.in से डाउनलोड करें मार्कशीट

By Vijay Pratap Singh
Last Updated: Aug 14, 2026, 15:29 IST

DU Result 2026 OUT: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यूजी और पीजी सेमेस्टर कोर्स के नतीजे जारी कर दिए हैं। छात्र जिन्होंने परीक्षा दी थी, वे अब अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी रिजल्ट देखने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है।

DU Result 2026 OUT: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यूजी और पीजी सेमेस्टर कोर्स के नतीजे यहां देखें।
DU Result 2026 OUT: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यूजी और पीजी सेमेस्टर कोर्स के नतीजे यहां देखें।

Delhi University Result 2026 OUT: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) द्वारा यूजी और पीजी सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट exam.du.ac.in के माध्यम से अपनी मार्कशीट चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। परिणाम देखने के लिए स्टूडेंट्स को कोर्स का नाम और रोल नंबर सहित अन्य डिटेल्स दर्ज करनी होंगी।

DU Result 2026 Download Link

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने वर्ष 2026 के लिए विभिन्न सेमेस्टर पाठ्यक्रमों के परिणाम के डायरेक्ट लिंक एक्टिव कर दिए हैं। ऐसे सभी छात्र जिनके परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, वे विश्वविद्यालय के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर या नीचे दिए गए सीधे लिंक से अपना रिजल्ट आसानी से चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

DU Result 2026 Login Link

यहां क्लिक करें

Delhi University Result 2026 कैसे चेक करें? 

छात्र नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपना DU Result को देख और उसकी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। 

  • सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं। 

  • होमपेज के Result सेक्शन पर क्लिक करें। 

  • अब आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, वहां कोर्स और सेमेस्टर से संबंधित रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

  • अब मांगी गई जानकारी दर्ज करके रिजल्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

DU रिजल्ट में दी गई जानकारी

डीयू रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जानकारी को जरूर चेक करना चाहिए। आमतौर पर मार्कशीट में निम्नलिखित विवरण उल्लिखित होते हैं। 

  • छात्र का नाम

  • रोल नंबर

  • एनरोलमेंट नंबर

  • कोर्स का नाम

  • सेमेस्टर

  • विषयवार अंक

  • कुल अंक

  • रिजल्ट स्टेटस

  • ग्रेड/ग्रेड पॉइंट

  • पास या फेल की स्थिति

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive - Editorial

Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.

He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.

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First Published: Aug 14, 2026, 13:31 IST

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