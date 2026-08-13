GATE Registration 2027 Dates Revised: gate2027.iitm.ac.in पर बदल गई रजिस्ट्रेशन डेट, देखें पूरा रिवाइज्ड शेड्यूल

IIT Madras GATE 2027 Registration Postponed: ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2027) की तैयारी कर रहे इंजीनियरिंग छात्रों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया गया है। परीक्षा आयोजक संस्थान IIT मद्रास ने GATE 2027 के रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट में बदलाव किया है। छात्रों के लिए पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 14 अगस्त 2026 से शुरू किया जा रहा था। परंतु, अब इसे पोस्टपोन करके 27 अगस्त 2026 कर दिया गया है।

छात्र ऑफिशियल वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in पर बनाए गए GOAPS (GATE Online Application Processing System) पोर्टल के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। साथ ही, छात्रों को उनके डिजिलॉकर खातों में उनकी जानकारी सही-सही फिल करनी होगी। छात्रों के लिए पोर्टल पर जारी नोटिस में कहा गया है, ‘सभी भारतीय नागरिकों के लिए डिजिलॉकर के माध्यम से GATE 2027 के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। कृपया अपना सत्यापित डिजिलॉकर खाता बनाएं या अपडेट करें।’