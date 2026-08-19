सरकारी टीचर बनने का सपना होगा पूरा! बस पास करनी होंगी ये 4 परीक्षाएं

अगर हम टीचिंग की बात करें, तो यह प्रोफेशन के मुकाबले काफी अच्छा, स्थायी और सेफ माना जाता है। इसमें काम के घंटे निश्चित होते हैं। गर्मियों और सर्दियों की छुट्टी अलग से मिलती है। इस वजह इन दिन टीचिंग प्रोफेशन की मांग बढ़ती जा रही है और कहा जाता है कि एक टीचर ही आपका सही मार्गदर्शन कर सकता है। टीचिंग की अहमियत को बताने के लिए हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, ताकि आप भी अपने टीचर्स को थैक्यू कह सकें और आपके लिए उन्होंने क्या किया। यह सब आपको उनको बता सकें। आप भी अगर टीचिंग में सुनहरा करियर बनाने का विचार कर रहे हैं, तो आपको इन 4 परीक्षाओं का पास करना होगी और नौकरी आपके हाथ में।

CTET परीक्षा

CTET परीक्षा के बारे में जानने से पहले आपको इसकी फुल फॉर्म के बारे में जान लीजिए। सीटीईटी की फुल फॉर्म केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) है। इस एग्जाम को पास करने के बाद आप सरकारी टीचर बन सकते हैं। एक केंद्रीय लेवल की परीक्षा होती है, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर कक्षा 1 से 5वीं तक और दूसरा पेपर कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए होता है। सीटीईटी साल में दो बार में आयोजित की जाती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद CTET प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जो लाइफटाइम के लिए वैलिड रहता है। CTET परीक्षा के लिए डाइट और बीएड की डिग्री होनी चाहिए।