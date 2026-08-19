संघर्ष की मिसाल: बिना कोचिंग साइकिल मिस्त्री की बेटी बनीं BPSC ऑफिसर

दीक्षा सोनी के लिए BPSC परीक्षा पास करने का सफर इतना आसान नहीं है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय वह तीन बार UPSC की परीक्षा दे चुकी है। पर उन्हें सफलता नहीं मिली। वह दो बार मेन्स और तीसरी बार में इंटरव्यू तक पहुंची थी। दीक्षा ने हार नहीं मानी। अपनी गलतियों से सीखती रहीं और आगे बढ़ती रहीं। आज जिसका रिजल्ट हमारे सामने है। बेटी के पहले ही प्रयास में 70वीं BPSC परीक्षा पास कर सप्लाई इंस्पेक्टर बनने से मां-बाप की आंखें खुशी से चमक रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए वह एक रोल मॉडल बन चुकी है। आइए उनकी सफलता की कहानी के बारे में जानें।

दीक्षा के पिता करते हैं साईकिल की मरम्मत

दीक्षा सोनी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ। वह बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखती है। परिवार का पेट पालने के लिए दीक्षा के पिता साइकिल मरम्मत का काम करते हैं। उनकी माता घर की जिम्मेदारी संभालती है। दीक्षा की कुल पांच बहने हैं और वह चौथे नंबर पर हैं। दो बहनों की शादी भी हो चुकी है। घर में आर्थिक तंगी होने के बावजूद दीक्षा का हौंसला कभी नहीं टूटा। परिवार ने उन्हें हमेशा पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया।