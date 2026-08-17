पीएम मोदी के साथ लाल किले पर शान से लहराया तिरंगा, जानें कौन हैं कैप्टन सोनिया सिंह चौहान

कैप्टन सोनिया सिंह चौहान ने जैसे ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ झंडा फहराया, वैसी ही सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगी। नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया सिंह के साथ झंडा फहराकर नारी सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल पेश की है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में सैन्य प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है।

इस समारोह के लिए हर साल तीनों सेनाओं (थल सेना, नौसेना और वायुसेना) में से किसी एक को कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी मिलती है और रक्षा मंत्रालय की तरफ से चुने गए अधिकारी को ही प्रधानमंत्री के साथ मंच पर खड़े होकर ध्वज फहराने का मौका मिलता है। इस बार सैन्य प्रोटोकॉल के तहत कैप्टन सोनिया सिंह चौहान मौजूद थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7.30 बजे लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने पहुंचे थे।

आखिर कौन है कैप्टन सोनिया सिंह चौहान?

कैप्टन सोनिया सिंह चौहान भारतीय सेना में कमिशंड ऑफिसर है। उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। कैप्टन सोनिया के जन्म, परवरिश, मूल, राज्य, रेजीमेंट या यूनिट के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। उनकी पढ़ाई और सेना की पहली पोस्टिंग की जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की गई है। वह आमतौर पर सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखती है।