गटर खोदने वाले पिता का बेटा बना IPS ऑफिसर, कड़ी मेहनत और लगन से रचा इतिहास

‘शरण कांबले’ यह केवल एक नाम नहीं, बल्कि सफलता की जीती-जागती मिसाल है, जिन्होंने यह बताया कि मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। बस कुछ कर गुजरने का हौंसला और कड़ी मेहनत चाहिए। शरण के घर के हालात कभी अच्छे नहीं रहे। पिता घर चलाने के लिए मजदूरी का काम करते थे और मां सब्जियां बेचती थीं।

इसके बावजूद शरण ने हार नहीं मानी और साल 2020 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (UPSC CSE) पास कर 542वीं रैंक हासिल की और IPS ऑफिसर बन गए। आज बेटे के इस मुकाम पर पहुंचने से पिता की आंखों में खुशी के आंसू हैं। शरण कांबले अपने परिवार और समाज के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन गए हैं। आइए उनकी सफलता की कहानी के बारे में जानें।

शरण के पिता खोदते थे गटर

शरण कांबले का जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ। वह बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका बचपन एक कच्चे मकान में बीता, जहां न तो बिजली थी और न ही संसाधन। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। शरण के पिता परिवार का पेट पालने के लिए गटर खोदने और मजदूरी का काम करते थे और माता सब्जी बेचने का काम करती थी।