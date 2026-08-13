JCECEB B.Sc Nursing Admit Card 2026: झारखंड बेसिक/पोस्ट-बेसिक के एडमिट कार्ड jceceb.jharkhand.gov.in पर जल्द

Jharkhand B.Sc Nursing Admit Card 2026: झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद (JCECEB) द्वारा B.Sc. Nursing (Basic / Post-Basic) Entrance Competitive Examination 2026 में जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है, उन छात्रों के लिए Admit Card 2026 से जुड़ी अपडेट्स भी शामिल है। झारखंड बोर्ड अगस्त के महीने में बी.एससी नर्सिंग के (बेसिक/पोस्ट-बेसिक) एग्जाम के एडमिट कार्ड को ऑफिशियल वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in पर कभी भी जारी कर सकता हैं। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, छात्रों के एडमिट कार्ड को अभी तक ऑफिशियल रूप में जारी नहीं किया गया है। जिन भी छात्रों ने इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे फर्जी खबरों से बचें और केवल ऑफिशियल पोर्टल पर दी गई जानकारियों पर ही नजर बनाए रखें। JCECEB B.Sc Nursing 2026: एग्जाम और एडमिट कार्ड शेड्यूल बी.एससी नर्सिंग के (बेसिक/पोस्ट-बेसिक) के लिए Jharkhand B.Sc Nursing Admit Card 2026 कब जारी होगा, एग्जाम की महत्वपूर्ण डेट्स, एग्जाम टाइम आदि सभी जानकारी के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।

इवेंट डेट्स और डिटेल्स एग्जाम आयोजक बोर्ड झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद (JCECEB) एग्जाम का नाम B.Sc. Nursing (Basic / Post-Basic) Entrance Competitive Exam 2026 ऑफिशियल वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in एडमिट कार्ड का स्टेट्स जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड मोड ऑनलाइन (Online Only) एग्जाम डेट 16 अगस्त 2026 लॉगिन क्रेडेंशियल्स रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड / जन्म तिथि JCECEB B.Sc Nursing 2026 (Basic / Post-Basic) Entrance Competitive Examination 2026 Shifts Basic / Post-Basic Entrance Exam 2026 सभी छात्रों के लिए 16 अगस्त 2026 को अलग-अलग शिफ्ट्स में आयोजित किया जा रहा है। छात्र Basic और Post Basic एग्जाम शिफ्ट की टाइमिंग को जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें। Basic एग्जाम शिफ्ट टाइम सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक Post Basic एग्जाम शिफ्ट टाइम दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

Jharkhand B.Sc Nursing Admit Card कब जारी होगा? Jharkhand एग्जाम शेड्यूल के अनुसार B.Sc Nursing Entrance Examination इस साल रजिस्टर्ड छात्रों के लिए 16 अगस्त 2026 को आयोजित किया जा रहा है। इस एग्जाम डेट के शेड्यूल के अनुसार छात्रों के Admit Card एग्जाम से कुछ ही दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाता है। इस कार्यक्रम को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बेसिक और पोस्ट बेसिक एग्जाम का एडमिट कार्ड 14 या 15 अगस्त 2026 तक जारी हो सकता हैं। Jharkhand B.Sc Nursing 2026 Exam Pattern and Timing Jharkhand B.Sc Nursing Entrance Competitive Examination 2026 में B.Sc Nursing Basic और Post Basic के एग्जाम इसी महीनें आयोजित किए जा रहे है। एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र एग्जाम पैटर्न और टाइमिंग को जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। इवेंट B.Sc Nursing Basic B.Sc Nursing - Post Basic एग्जाम डेट 16 अगस्त 2026 16 अगस्त 2026 एग्जाम का टाइम सुबह 10:00 बजे से 12:30 बजे तक दोपहर 2:00 बजे से 4:00 बजे तक एग्जाम की अवधि 2 घंटे 30 मिनट 2 घंटे एग्जाम मोड ऑफलाइन/OMR ऑफलाइन/OMR