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JCECEB B.Sc Nursing Admit Card 2026: झारखंड बेसिक/पोस्ट-बेसिक के एडमिट कार्ड jceceb.jharkhand.gov.in पर जल्द

By Akshara Verma
Last Updated: Aug 13, 2026, 15:40 IST

JCECEB Nursing Hall Ticket 2026: JCECEB के B.Sc. Nursing (Basic / Post-Basic Entrance Competitive Examination 2026) में भाग लेने वासे छात्रों के एडमिट कार्ड जल्द ऑफिशियल वेबासइट पर जारी किए जाने की उम्मीद है। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट से ले लेटेस्ट अपडेट्स।

Jharkhand B.Sc Nursing Admit Card 2026
Jharkhand B.Sc Nursing Admit Card 2026

Jharkhand B.Sc Nursing Admit Card 2026: झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद (JCECEB) द्वारा B.Sc. Nursing (Basic / Post-Basic) Entrance Competitive Examination 2026 में जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है, उन छात्रों के लिए Admit Card 2026 से जुड़ी अपडेट्स भी शामिल है। झारखंड बोर्ड अगस्त के महीने में बी.एससी नर्सिंग के (बेसिक/पोस्ट-बेसिक) एग्जाम के एडमिट कार्ड को ऑफिशियल वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in पर कभी भी जारी कर सकता हैं। 

लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, छात्रों के एडमिट कार्ड को अभी तक ऑफिशियल रूप में जारी नहीं किया गया है। जिन भी छात्रों ने इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे फर्जी खबरों से बचें और केवल ऑफिशियल पोर्टल पर दी गई जानकारियों पर ही नजर बनाए रखें।

JCECEB B.Sc Nursing 2026: एग्जाम और एडमिट कार्ड शेड्यूल

बी.एससी नर्सिंग के (बेसिक/पोस्ट-बेसिक) के लिए Jharkhand B.Sc Nursing Admit Card 2026 कब जारी होगा, एग्जाम की महत्वपूर्ण डेट्स, एग्जाम टाइम आदि सभी जानकारी के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें। 

इवेंट 

डेट्स और डिटेल्स 

एग्जाम आयोजक बोर्ड

झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद (JCECEB)

एग्जाम का नाम

B.Sc. Nursing (Basic / Post-Basic) Entrance Competitive Exam 2026

ऑफिशियल वेबसाइट

jceceb.jharkhand.gov.in

एडमिट कार्ड का स्टेट्स 

जल्द जारी होगा

एडमिट कार्ड मोड

ऑनलाइन (Online Only)

एग्जाम डेट 

16 अगस्त 2026

लॉगिन क्रेडेंशियल्स 

रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड / जन्म तिथि

JCECEB B.Sc Nursing 2026 (Basic / Post-Basic) Entrance Competitive Examination 2026 Shifts 

Basic / Post-Basic Entrance Exam 2026 सभी छात्रों के लिए 16 अगस्त 2026 को अलग-अलग शिफ्ट्स में आयोजित किया जा रहा है। छात्र Basic और Post Basic एग्जाम शिफ्ट की टाइमिंग को जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें। 

Basic एग्जाम शिफ्ट टाइम 

सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक

Post Basic एग्जाम शिफ्ट टाइम

दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

Jharkhand B.Sc Nursing Admit Card कब जारी होगा?

Jharkhand एग्जाम शेड्यूल के अनुसार B.Sc Nursing Entrance Examination इस साल रजिस्टर्ड छात्रों के लिए 16 अगस्त 2026 को आयोजित किया जा रहा है। इस एग्जाम डेट के शेड्यूल के अनुसार छात्रों के Admit Card एग्जाम से कुछ ही दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाता है। इस कार्यक्रम को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बेसिक और पोस्ट बेसिक एग्जाम का एडमिट कार्ड 14 या 15 अगस्त 2026 तक जारी हो सकता हैं। 

Jharkhand B.Sc Nursing 2026 Exam Pattern and Timing

Jharkhand B.Sc Nursing Entrance Competitive Examination 2026 में B.Sc Nursing Basic और Post Basic के एग्जाम इसी महीनें आयोजित किए जा रहे है। एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र एग्जाम पैटर्न और टाइमिंग को जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। 

इवेंट 

B.Sc Nursing  Basic

B.Sc Nursing - Post Basic

एग्जाम डेट

16 अगस्त 2026

16 अगस्त 2026

एग्जाम का टाइम 

सुबह 10:00 बजे से 12:30 बजे तक

दोपहर 2:00 बजे से 4:00 बजे तक

एग्जाम की अवधि

2 घंटे 30 मिनट

2 घंटे

एग्जाम मोड 

ऑफलाइन/OMR

ऑफलाइन/OMR

दोनों कोर्स के लिए एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? 

बी.एससी नर्सिंग के (बेसिक/पोस्ट-बेसिक) के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जारी होने के बाद छात्र इन्हें डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। 

  1. JCECEB की ऑफिशियल वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in पर विजिट करें। 
  2. होमपेज पर ‘’Click Here For All Online Application Submission - JCECEB 2026’’ के लिंक पर क्लिक करें।
  3. फिर, अपने एग्जाम ‘B.Sc. Nursing (Basic / Post-Basic) Entrance Exam 2026’ को सेलेक्ट करें। 
  4. सेलेक्ट करने के बाद छात्र Login बटन पर क्लिक करें। 
  5. फिर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को फिल करें।
  6. डिटेल्स को फिल करने के बाद छात्र फॉर्म को सबमिट करें। 
  7. फॉर्म को सबमिट करते ही छात्रों का एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
  8. फिर, छात्र एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद एक कलर्ड प्रिंटआउट निकाल लें।

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Akshara Verma
Akshara Verma

Executive - Editorial

Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.

A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

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First Published: Aug 13, 2026, 15:40 IST

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