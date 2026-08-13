NEET SS Round 2 Seat Allotment Result 2026 जारी: mcc.nic.in पर जानें कैसे करें चेक, यहां से पाएं Direct Link
NEET SS 2026 Round 2 Seat Allotment Result: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET SS के Round 2 के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आज यानी 13 अगस्त 2026 को mcc.nic.in पर जारी कर दिया गया है। छात्र रिजल्ट को डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक को यहां से पाएं।
NEET SS Round 2 Seat Allotment Result 2026 Declared: Medical Counselling Committee (MCC) ने NEET SS (Super Speciality) Round 2 Seat Allotment Result ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी कर दिया गया है। वे सभी डॉक्टर और अभ्यर्थी जिन्होंने सुपर स्पेशियलिटी कोर्सेज (DM / M.Ch / DNB SS) की काउंसलिंग के दूसरे राउंड में हिस्सा लिया था, वे अब अपने अलॉटमेंट स्टेटस को वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।
जिन छात्रों को राउंड 2 में सीटें अलॉट हुई हैं, उन्हें अपनी सीट की पुष्टि करने के लिए अलॉटेड मेडिकल कॉलेज में रिपोर्टिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। छात्रों को अलॉटमेंट स्टेटस देखने के लिए रोल नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही, इस राउंड में सीट मिलने पर छात्र 14 अगस्त 2026 से 20 अगस्त 2026 तक अपनी अलॉटेड मेडिकल कॉलेजों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए व्यक्तिगत रूप से शामिल होना होगा।
NEET SS 2026 Round 2 से जुड़ी इपॉर्टेंट डेट्स और काउंसलिंग शेड्यूल
NEET SS 2026 Round 2 से जुड़ी सभी काउंसलिंग डिटेल्स और अलॉटमेंट शेड्यूल के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
|
इवेंट
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डेट और डिटेल्स
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ऑफिशियल वेबसाइट
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राउंड 2 रिजल्ट जारी होने की डेट
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13 अगस्त 2026 (जारी)
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अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड प्रक्रिया
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13 अगस्त 2026 से चालू
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कॉलेज रिपोर्टिंग एवं जॉइनिंग विंडो
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14 अगस्त से 20 अगस्त 2026 तक
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काउंसलिंग मोड
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ऑनलाइन (Online)
NEET SS 2026 Seat Allotment Result Link Active - यहां क्लिक करें
NEET SS Round 2 Result 2026 चेक करने के आसान स्टेप्स
छात्र NEET SS 2026 Round 2 को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपने सीट अलॉटमेंट रिजल्ट और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं:
- छात्र Medical Counselling Committee (MCC) की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर दिए गए ‘Super Speciality Counselling’ टैब पर क्लिक करें।
- फिर, ‘Current Events’ या Candidate Activity बोर्ड में 'NEET SS Counselling Round 2 Seat Allotment Result' लिंक पर क्लिक करें।
- छात्र अपने Roll Number, Password और Security Pin को फिल करके सबमिट करें।
- छात्र सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद अपने अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं।
- चेक करने के बाद छात्र उस PDF शीट को डाउनलोड करके एक कलर्ड प्रिंटआउट निकाल लें।
कॉलेज रिपोर्टिंग के समय आवश्यक Required Documents
छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन के स्टेट्स को चेक करने के लिए छात्रों को इन निम्नलिखित ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ अलॉटेडट कॉलेजो में उपस्थित होना होगा:
- MCC द्वारा जारी Provisional Allotment Letter
- NBE द्वारा जारी NEET SS Admit Card और Rank Letter / Scorecard
- MBBS Degree Certificate या Provisional Certificate
- संबंधित स्पेशियलिटी में MD / MS / DNB Degree Certificate
- Permanent / Provisional Registration Certificate (NMC / State Medical Council द्वारा जारी)
- जन्म तिथि प्रमाण पत्र (High School / Higher Secondary Certificate)
- ओरिजिनल फोटो पहचान पत्र (Aadhaar Card, PAN Card, Passport आदि)
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.