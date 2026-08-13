DU One-Year PG Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी राउंड 1-2 का शेड्यूल जारी, admission.uod.ac.in पर देखें नोटिस
DU PG Admission 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने एक वर्षीय स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रमों में प्रवेश के पहले और दूसरे चरण का कार्यक्रम 12 अगस्त, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट admission.uod.ac.in पर जारी किया। प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए उम्मीदवारों को इस कार्यक्रम का पालन करना होगा।
DU One-Year PG Admission 2026 Round 1 & 2 Schedule Out: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए अपने 1 साल पोस्टग्रेजुएट (One-Year PG) प्रोग्राम के एडमिशन राउंड 1 और राउंड 2 का ऑफिशियल शेड्यूल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत 4 साल ग्रेजुएशन (FYUP) पूरा करने वाले छात्रों के लिए यह 1 साल पीजी प्रोग्राम एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है।
ऐसे छात्र जिन्होंने Common Seat Allocation System for PG (CSAS-PG) 2026 के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया है, वे विश्वविद्यालय के ऑफिशियल पोर्टल admission.uod.ac.in पर जाकर पूरा शेड्यूल और डिटेल्ड नोटिस नीचे देख सकते हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सीटों के पहले/दूसरे राउंड का अलॉटमेंट बुधवार, 12 अगस्त, 2026 को जारी किया गया है।
1 साल पीजी एडमिशन 2026: राउंड 1 और 2 का पूरा शेड्यूल
छात्रों की सुविधा के लिए अलॉटमेंट, एक्सेप्टेंस, वेरिफिकेशन और फीस जमा करने की मुख्य डेट्स देखने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।
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इवेंट
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डिटेल्स
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ऑफिशियल पोर्टल
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राउंड 1 सीट अलॉटमेंट की घोषणा
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अगस्त 2026 प्रथम सप्ताह
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राउंड 2 नोटिस और अलॉटमेंट घोषणा
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12 अगस्त 2026
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अलॉटेड सीट स्वीकार करने की विंडो
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नोटिस जारी होने के साथ लाइव
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विभागों द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
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निर्धारित समय सीमा के भीतर
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राउंड 2 ऑनलाइन फीस भुगतान की लास्ट डेट
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18 अगस्त 2026
One Year PG Schedule for Round I and Round II - यहां क्लिक करें
DU One-Year PG Admission 2026: एडमिशन प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण नियम और निर्देश
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टाइम लिमिट के अंदर सीट एक्सेप्ट करें: छात्र राउंड 1 या राउंड 2 में कोई सीट अलॉटमेंट अलॉट होती है, तो दिए गए टाइम के अंदर अपने CSAS-PG डैशबोर्ड पर जाकर सीट को एक्सेप्ट करना जरूरी है।
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फ्रीज और अपग्रेड का चुनें:
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Freeze: यदि आप अलॉटेड कॉलेज और कोर्स से पूरी तरह संतुष्ट हैं, तो छात्र अपनी सीट को 'Freeze' कर दें।
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Upgrade: यदि आप अगले राउंड में अपनी Higher Preference वाले कॉलेज और कोर्स में जाना चाहते हैं, तो 'Upgrade' का ऑप्शन को चुनें।
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फीस भुगतान: छात्रों के वेरिफिकेशन को पूरा होने के बाद निर्धारित कि गई लास्ट डेट 18 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन मोड से एडमिशन फीस जमा करना जरूरी है।
नोटिस डाउनलोड करने और अलॉटमेंट चेक करने के आसान स्टेप्स
DU One-Year PG Admission 2026 Round 1 & 2 Schedule को डाउनलोड करने और अलॉटमेंट स्टेट्स को चेक करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
- दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल एडमिशन वेबसाइट admission.uod.ac.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर ‘Postgraduate Admissions / Public Notices’ सेक्शन पर जाएं।
- ‘One-Year PG Schedule Round I & II’ लिंक पर क्लिक करें।
- नोटिस की PDF को डाउनलोड करें।
- फिर, सभी डेट्स को ध्यान से देख कर नोट कर लें।
- अपने रजिस्टर्ड यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से CSAS PG Dashboard पर लॉगिन करके अपनी अलॉटमेंट स्थिति जांचें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.