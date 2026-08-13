DU One-Year PG Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी राउंड 1-2 का शेड्यूल जारी, admission.uod.ac.in पर देखें नोटिस

DU One-Year PG Admission 2026 Round 1 & 2 Schedule Out: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए अपने 1 साल पोस्टग्रेजुएट (One-Year PG) प्रोग्राम के एडमिशन राउंड 1 और राउंड 2 का ऑफिशियल शेड्यूल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत 4 साल ग्रेजुएशन (FYUP) पूरा करने वाले छात्रों के लिए यह 1 साल पीजी प्रोग्राम एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है।

ऐसे छात्र जिन्होंने Common Seat Allocation System for PG (CSAS-PG) 2026 के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया है, वे विश्वविद्यालय के ऑफिशियल पोर्टल admission.uod.ac.in पर जाकर पूरा शेड्यूल और डिटेल्ड नोटिस नीचे देख सकते हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सीटों के पहले/दूसरे राउंड का अलॉटमेंट बुधवार, 12 अगस्त, 2026 को जारी किया गया है।

1 साल पीजी एडमिशन 2026: राउंड 1 और 2 का पूरा शेड्यूल

छात्रों की सुविधा के लिए अलॉटमेंट, एक्सेप्टेंस, वेरिफिकेशन और फीस जमा करने की मुख्य डेट्स देखने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।